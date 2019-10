Temporale nella notte e danni contenuti tra San Lorenzo e Diano Marina: situazione sotto controllo (Foto)

Il temporale di questa notte ha creato i danni più importanti ad Imperia, dove ha creato soprattutto allagamenti, non gravi, a sottopassi, negozi e scantinati.

Moltissime le chiamate ai Vigili del Fuoco che, dalle 3.30 stanno intervenendo con diverse squadre che stanno rimuovendo l’acqua con le idrovore. Allagamenti anche al tribunale ed al centro di smistamento delle poste. A Ventimiglia, invece, un albero è caduto a causa del vento.

Qualche danno da acqua anche a San Lorenzo al Mare. Alcuni allagamenti causati dall’ostruzione dei tombini, ma la situazione è stata prontamente ripristinata grazie all’intervento della Protezione Civile ‘MonteFaudo’. Sempre a San Lorenzo, questa mattina è stato notato il cedimento di una porzione di asfalto in via Salvemini. Sul posto la Protezione Civile che ha immediatamente chiesto l'intervento del Comune.

Pochi, per fortuna, i danni causati dal violento nubifragio di questa notte, a Diano Marina. Dalle 4 sono in servizio uomini della protezione civile diretti da Mattia Novaro Mattia e coordinati da Franco Mistretta, vice Comandante della Polizia Municipale per interventi minimi. Nessun disagio alle persone, ma solo qualche inconveniente sulla via Aurelia a causa di alcuni detriti sulla carreggiata. Presente anche il personale dell'ATA.

(Nelle foto i danni di San Lorenzo al Mare, Imperia e Diano Marina)