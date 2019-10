Molini di Triora: riaperta al transito la SP 21bis di Carpenosa, intervento in tempi rapidi delle squadre della Provincia

Ha riaperto al traffico la Strada Provinciale 21Bis tra Montalto Carpasio e Agaggio, Molini di Triora. La provinciale bassa era stata chiusa sabato per una frana di dimensioni contenute che aveva invaso la carreggiata. Lo smottamento si era verificato nella zona di Carpenosa e sul posto erano subito intervenuti il vicesindaco di Molini di Triora, Danilo Marvaldi ed i tecnici della Provincia, competente su questa strada.



Questa mattina le squadre degli operai dell'ente provinciale hanno proceduto a liberare la sede stradale dai detriti, riaprendo al transito la SP 21bis. Questa è una strada molto apprezzata da chi percorre la valle Argentina e che dal 2015 era rimasta chiusa al traffico, in seguito proprio ad una frana di grosse dimensioni che aveva tagliato in due l'area. La riapertura era avvenuta a maggio di quest'anno.



Oggi il Comune ha appreso con soddisfazione la notizia della riapertura al traffico della provinciale bassa: "A nome di tutta l'Amministrazione Comunale di Molini di Triora voglio ringraziare la Provincia di Imperia per l'immediatezza dell'intervento sulla Strada SP21 bis, che a causa di una frana veniva chiusa al traffico nella giornata di sabato 19 ottobre e grazie al pronto intervento dell'Ente la strada è nuovamente percorribile".



La riapertura è arrivata in tempi celeri, rispettando quanto assicurato dall'ente provinciale all'amministrazione del borgo. La strada è stata liberata in poco più di 48 ore. Un disagio accettabile se si considera che nessun borgo è rimasto isolato in quanto si tratta di una strada secondaria, rispetto alla principale la SP 548.