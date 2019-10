Molini di Triora: approvate le pratiche all'ordine del giorno in Consiglio, Morini "Decisioni importanti per il Comune"

“Abbiamo approvato il cosidetto ‘Piano Tari’, che ha consentito (e che consentirà) di proseguire la raccolta indifferenziata con le modalità sino ad oggi seguite, nonostante da oltre un anno l’Operatore Comunale addetto alla raccolta sia assente per malattia; ciò nonostante, la raccolta ha portato ad ottimi risultati, tant’è che il nostro Comune è tra i primi cinque della Provincia per quanto riguarda la percentuale di raccolta”.

Interviene in questo modo, a nome dell’Amministrazione, il capogruppo di maggioranza in Consiglio a Molini di Triora, Matteo Morini. “Abbiamo inoltre approvato una spesa di consulenza legale – prosegue - in relazione ad una vertenza milionaria che potrebbe coinvolgere il Comune: bene ha fatto il Sindaco a decidere in tal senso, in modo da consentire alla nostra Amministrazione di assumere sin d’ora le iniziative più opportune a tutela del nostro Comune; ricordo a tal proposito chi il principio che ispira l’attività della P.A. è la 0discrezionalità amministrativa’, nel senso che le Pubbliche Amministrazioni possono sempre adottare quei provvedimenti che ritengono più utili a tutela della stessa Pubblica Amministrazione (tra cui rientra, prassi peraltro frequentissima, il richiedere Consulenze Legali)”.

“In ultimo – termina Matteo Morini - abbiamo deciso di rinnovare la convenzione con l’ARTE (Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia) per ovvi motivi di convenienza economica: a fronte di un ben modesto gettito finanziario per le Casse Comunali, abbiamo evitato tutti i rischi comunemente connessi alla locazione di immobili ad uso abitativo; ad esempio: il Comune non dovrà assumere iniziative giudiziarie in caso di ricorsi contro le graduatorie, non dovrà preoccuparsi del recupero coattivo dei canoni non corrisposti, non dovrà nemmeno (e soprattutto) preoccuparsi di tutte le opere di ordinaria manutenzione degli immobili, a cui provvederà l’Arte (ed altro ancora)”.

“Vorrei ringraziare pubblicamente il nostro Vice Sindaco Danilo Marvaldi – termina il Capogruppo - per la disponibilità dimostrata nelle giornate di sabato e domenica scorse: si è veramente messo a disposizione della cittadinanza, insieme ad altri volontari, per far fronte ai danni causati dal brutto tempo (ed anche stamattina sta rinunciando al proprio lavoro per dedicarsi gratuitamente, insieme ad altri esponenti della nostra Amministrazione, a questi lavori).