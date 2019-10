Sanremo: soluzione per la strada verso San Romolo, da domani passano gli alunni, in pochi giorni il transito alle auto

Sopralluogo di Amministrazione, tecnici, Riviera Trasporti, Amaie Energia, Polizia Municipale ed una delegazione di residenti, questa mattina sulla strada per San Romolo, interrotta da venerdì scorso nella zona di Pian della Castagna, a causa dell’allerta meteo ed i corrispondenza del restringimento della carreggiata, dovuto ad un danno provocato dalla caduta di una ruspa di alcuni mesi fa.

Al sopralluogo era presente l’Assessore Costanza Pireri, al posto del collega Massimo Donzella, insieme al dirigente del settore, Danilo Burastero ed i tecnici dell’ufficio viabilità. Con loro anche il vice Comandante della Municipale, Fulvio Asconio. Al termine del sopralluogo è stato deciso di consentire il passaggio pedonale degli alunni che devono andare a scuola, già da domani. Le parti si sono accordate sul fatto che, i genitori accompagneranno i ragazzi fino a poco prima della chiusura e verrà quindi consentito il passaggio a piedi fino allo Scuolabus che li attenderà dalla parte a valle, per poi portarli a scuola.

Per quanto riguarda il cantiere, questo scatterà da venerdì quando terminerà il contenzioso presente per i danni subiti dalla strada. In molti si chiedono cosa accadrà dopo, anche alla luce del problema relativo al maltempo. Se venerdì e sabato l’azienda che si è aggiudicata l’appalto dei lavori potrà intervenire in completa sicurezza, è probabile che la prossima settimana la strada potrà riaprire. Se invece gli ingegneri sceglieranno una via di ulteriore sicurezza, dovrà essere realizzata una palizzata denominata ‘berlinese’ e serviranno 10 giorni. In entrambi i casi la strada, inizialmente riaprirà ad orari (mattino, ora di pranzo e sera) mentre, per la riapertura totale serviranno alcune settimane.

I residenti delle frazioni, che erano presenti al sopralluogo di oggi, avevano chiesto un intervento immediato e così sarà, visto che al momento sono costretti ad utilizzare strada Monte Ortigara (la Coldirodi-San Romolo), una via che presenta diversi pericoli, soprattutto se percorsa in ore serali e in caso di maltempo e nebbia. Al termine dell’incontro si sono dichiarati soddisfatti dell’intervento del Comune e speranzosi in una soluzione definitiva entro un mese.