Sanremo: prosegue il lavoro dell'associazione 'Insieme' sul doposcuola per ragazzi con disturbi dell'apprendimento

Prosegue il lavoro dell'associazione di Sanremo ‘Insieme’ sul doposcuola D.S.A. per bambini e ragazzi con disturbi specifici dell'apprendimento (dislessia-disgrafia-disortografia-discalculia).

"La convenzione - spiegano dalla Asd - è stata stipulata con la Cooperativa Anastasis di Bologna, che si occupa della realizzazione e distribuzione di Software per la Dislessia e i DSA, Strumenti online e Software per la riabilitazione della lettura e delle abilità cognitive, Strumenti per la Diagnosi Neuropsicologica. Il doposcuola ‘Insieme’, vuole promuovere la partecipazione dei ragazzi con DSA attraverso l'uso delle tecnologie informatiche, di metodologie didattiche attive e partecipative e di strategie psicoeducative, al fine di favorire il benessere scolastico e la qualità della vita".

Il doposcuola è attivo con 8 postazioni e ogni operatore, con una formazione specifica sui DSA e sull'utilizzo degli strumenti compensativi, seguirà un massimo di 3 ragazzi/bambini contemporaneamente. I laboratori vogliono essere uno spazio in cui il ragazzo percepisca l'esperienza di "essere in grado di" e possa generalizzarla nell'ambito personale, scolastico e familiare.

Questi gli obiettivi del progetto: favorire l'apprendimento delle materie scolastiche attraverso le nuove tecnologie e metodologie basate sui diversi stili di apprendimento, sulle capacità e sulle caratteristiche individuali di ciascuno; migliorare le strategie di studio e la gestione delle situazioni di difficoltà che i ragazzi possono sperimentare nell'organizzazione dei materiali e dei tempi di studio; migliorare il metodo di studio al fine di ‘imparare ad imparare’; favorire un percorso di autonomia nell'apprendimento attraverso la conoscenza delle proprie caratteristiche, la consapevolezza di sé e il controllo consapevole e flessibile di strumenti e di strategie; favorire l'autostima attraverso una migliore comprensione ed accettazione delle proprie caratteristiche; permettere ad ogni ragazzo di recuperare un rapporto positivo con la scuola (e con se stesso), rinforzando il proprio senso di competenza, utilizzando anche il confronto in un gruppo di pari con difficoltà simili.

I ragazzi lavoreranno principalmente sui compiti, ma non con l'obiettivo non di ‘finire i compiti’, ma piuttosto di ‘capire come poter affrontare quel compito’ nel modo più economico in termini di tempo e di fatica, più efficace, in autonomia. Verranno proposte nuove modalità di approccio ai testi, accesso al testo mediante canali alternativi alla lettura tradizionale, mappe concettuali, una più efficace organizzazione dello studio, una migliore conoscenza e controllo metacognitivo. Cosa offriamo ai genitori? Un progetto psicoeducativo individualizzato e personalizzato in rete con la famiglia, la scuola ed i servizi. Momenti individuali di restituzione del percorso effettuato dal ragazzo.

Agli insegnanti l’Asd Insieme offre il supporto nella stesura del ‘Piano Didattico Personalizzato’ con il coinvolgimento della famiglia. Il doposcuola è aperto a bambini e ragazzi con disturbi specifici dell'apprendimento come dislessia-disgrafia-discalculia-disortografia. Oltre al doposcuola viene offerto:

- valutazione Diagnostica D.S.A (Indagine Neuropsicologica ai fini dell'applicazione della legge 170)

- training di potenziamento attentivo e memoria di lavoro per D.S.A.

- training metacognitivi per bambini con deficit Attenzione/Iperattività

- doposcuola tradizionale senza l'utilizzo di strumenti compensativi

- riabilitazione Logopedica

- riabilitazione Neuropsicomotoria

- supporto Psicologico-Terapeutico

- Osteopatia, Dietistica ed Educazione Psicomotoria di gruppo

La Asd Insieme è in via Volta 17 a Sanremo. Per chi volesse ulteriori informazioni può contattare il 339-3351687, scrivere una mail a info@centroasdinsieme.it o visitare il sito www.centroasdinsieme.it e la pagina Facebook ‘Asd insieme’.