Il Miramare the Palace Sanremo protagonista del circuito Federgolf Piemonte

Il circuito della Federgolf Piemonte (Chiusano Immobiliare Golf Cup), Liguria e Valle d’Aosta ha visto l’effettuazione di 54 prove di qualificazione facendo tappa nei circoli piemontesi, liguri e valdostani con la formula di gara 18 buche Stableford.

Miramare The palace Sanremo sponsor del Comitato Regionale Federgolf Piemonte, anche quest’anno è stato al fianco in questo prestigioso circuito che ha visto il suo prologo domenica 20 Ottobre al Royal Park di Torino con le finali e le premiazioni di rito.

Nell’occasione è stato messo in palio un soggiorno tra tutti i partecipanti presso la struttura ricettiva 5 stelle lusso che sta riscuotendo sempre più grande consenso dopo la recente ristrutturazione offrendo ampi spazi luminosi, un giardino molto curato, piscina, terrazza per cene romantiche, tutto con vista sul golfo di Sanremo.

Una storia di passione quella tra Miramare the Palace ed il nobile sport del golf, per i valori che trasmette e per le emozioni che regala. Costanza, concentrazione, dedizione e precisione sono le qualità necessarie e indispensabili nel golf e che sono aspetti altresì fondamentali nel poter far stare la meglio ogni ospite al Miramare the Palace.