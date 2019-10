Diano Marina: Giacomo Chiappori "Chiedo un sistema di 'allerta' che non lasci soli i Sindaci"

“A bocce ferme forse è il momento di fare alcune riflessioni sul l’allerta dei giorni scorsi. Per chi non lo sapesse traduco: il sistema delle allerte colorate”.

Interviene in questo modo il Sindaco di Diano Marina, Giacomo Chiappori, al termine di un weekend ‘allungato’, in cui il tema principale è stato l’allerta e che ha visto oggi la chiusura delle scuole in tutta la provincia, tranne che ad Imperia. “Rosso è tutto chiuso – prosegue - giallo e verde tutto ok, mentre arancione fa rima con ‘mettilo al Sindaco il suppostone’. Si perché se non succede niente il Sindaco ha esagerato a chiudere le scuole , se invece succede un disastro è colpa sua che non ha chiuso. Ora basta con l’assunzione gratis di responsabilità. Chiediamo tutti insieme un sistema di allerta che non lasci soli i Sindaci soprattutto quelli dei piccoli comuni senza strutture e personale. Basta scaricare i ‘suppostoni’ sui Sindaci”.

“Comunque in allerta arancione per il momento – termina - io continuerò a chiudere le scuole pensando prima di tutto alla salute dei nostri figli senza fare il fenomeno”.