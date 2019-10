Sanremo: una nostra lettrice elogia il progetto per il restyling del porto vecchio

Una nostra lettrice, Loredana Vincenzi, ci ha scritto per elogiare il progetto che è stato previsto per il restyling del porto vecchio di Sanremo:

“La scelta attuale della futura riqualificazione del Porto Vecchio di Sanremo prevede che lo scalo matuziano cambi completamente volto. Spicca il tunnel che di fronte a Santa Tecla porta le vetture, sottoterra, in via Bixio, bypassando l’area dei baretti. Una galleria dal doppio accesso: sulla sinistra si entrerà nell’area parcheggio interrata da 100 posti auto, dalla quale si uscirà in coincidenza del sottopasso delle poste. Inoltre, le aree della piccola pesca, delle associazioni e della pesca professionale sono state racchiuse nel primo tratto della diga foranea. Al loro servizio c’è anche un nuovo mercato del pesce. L’aspetto più interessante è la grande piazza pedonale che si svilupperà dal bordo banchina fino a comprendere via Nino Bixio. Saranno rifatti ex novo e ricollocati i baretti per permettere il passaggio della ciclabile tra il filare di palme e il mare. Lungo la diga foranea saranno realizzati i magazzini dei pescatori. Sopra, la passeggiata sul muraglione messa in sicurezza grazie a 7 milioni di euro di investimento verrà allargata e resa più vivibile. Una scala collegherà i pedoni a Pian di Nave. Tra queste opere sarebbe previsto il rifacimento del ‘tubone’ della fogna e altro ancora. Trovo questi progetti futuristici, ammodernano un parte importante della città, favorendo anche il turismo, a mio avviso una scelta azzeccata”.