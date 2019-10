Sanremo: strada San Bartolomeo sporca e nel degrado, lettrice chiede un intervento al Comune

Una nostra lettrice di Sanremo, Olga Broncioli, ci ha scritto per chiedere un intervento del Comune in strada San Bartolomeo:

“Ho letto dell’impegno per mettere in sicurezza le strade di periferia, ma strada San Bartolomeo è forse la più disastrata e pericolosa oltre che trafficata, perché tutti quelli che abitano a Gozo o San Bartolomeo arrivando da via Galilei, salgono per abbreviare. Chiediamo che qualcuno venga a constatarne la sporcizia e lo stato. I mezzi piccoli per la pulizia ci sono ma si fermano in via Capinera”.