Pigna: domani gli evacuati potranno rientrare a casa, intanto in paese si lavora per la rimozione dei massi (Foto)

Dopo l'emergenza maltempo di ieri, a Pigna la situazione sta lentamente tornando alla normalità. Se tutto andrà per il meglio già domani mattina il sindaco Roberto Trutalli revocherà l'ordinanza e i 14 evacuati potranno fare ritorno nelle loro case.

Al momento il problema dell'acqua sembra essere rientrato, ma in paese c'è ancora da lavorare per sistemare i massi e le pietre finite sulle strade a seguito delle piogge di ieri.

Il sindaco Trutalli, pesantemente critico con l'amministrazione regionale, ha poi annunciato di voler contattare chi di dovere per chiedere un miglior piano di prevenzione per la tutela del paese in caso di forti piogge.

(Nelle foto la situazione di ieri sera)