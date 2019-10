Meteo: peggiorano le previsioni, emessa l'allerta 'arancio' fino alle 15 di domani. Le prime decisioni dei sindaci sulla chiusura delle scuole

Anche se oggi sulla provincia di Imperia si sta vedendo qualche schiarita, peggiorano le previsioni meteo sulla nostra regione a l'Arpal ha diramato un nuovo aggiornamento sull'allerta meteo per le prossime ore.

In provincia di Imperia, dalle 13 di oggi alle 15 di domani, sarà allerta 'arancio' e i sindaci stanno iniziando a predisporre le ordinanze conseguenti. Per il momento Sanremo, Ospedaletti, Bordighera, Camporosso, Riva Ligure, Ventimiglia, Taggia, Dolceacqua, Isolabona, Soldano e Pigna hanno già annunciato la possibile chiusura per domani. Per i bacini grandi di Ponente, invece, l'allerta sarà 'gialla' fino alla mezzanotte di domani.

Previsto un peggioramento anche nella zona centrale della regione: allerta 'arancio' fino alle 20 di oggi, poi allerta 'rossa' fino alle 15 di domani. Quindi nuovamente 'arancio' fino alle 24 di domani. Per i bacini grandi allerta 'gialla' fino alle 20 di oggi, poi 'arancio' fino alle 24 di domani.

E' arrivata immediata anche la presa di posizione del presidente del Comitato Regionale Ligure, Giulio Ivaldi, in merito all'innalzamento dell'allerta da gialla ad arancione sul ponente ligure (Zona A): "Le partite per quanto ci riguarda inizieranno regolarmente. Non possiamo sospendere una gara con squadre ed arbitri già sul posto. E' una situazione paradossale, che crea numerose incertezze nei club, ma dobbiamo attenerci a quelle che sono le disposizioni in termini di sicurezza, al contempo però serve riflettere su questi meccanismi. Ripeto, per quanto ci concerne le partite si giocheranno, se poi le Amministrazioni arriveranno ai campi e decreteranno la chiusura ci attiveremo per venire incontro alle società penalizzate".

Al momento da Ospedaletti, Sanremo ed Imperia viene confermato il regolare svolgimento delle partite.

Sul levante allerta 'gialla' fino alle 20 di oggi, poi 'arancio' fino alle 18 di domani. Quindi 'gialla' fino alle 24. Per i bacini grandi allerta 'gialla' fino alle 24 di domani. Sotto le previsioni.

Oggi: aumento dell'instabilità per l'intensificazione dei flussi umidi meridionali. Piogge diffuse con intensità forte e cumulate fino ad elevate su tutte le zone. I fenomeni potranno assumere carattere temporalesco con alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti su tutte le zone. Vento di burrasca con raffiche fino a 80 km/h su BCE, forte su D. Mare localmente agitato su BC per onda da sud-est, in calo dalla serata.

Domani: continua la fase instabile e perturbata con piogge diffuse di intensità forte e cumulate tra significative ed elevate su tutte le zone. I fenomeni potranno assumere carattere temporalesco con alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti su tutte le zone. Venti forti da sud/sud-est con raffiche fino a 60-70 km/h su BCDE.

Martedì: residue precipitazioni nelle prime ore del mattino, più probabili su BDE e in attenuazione durante la mattinata. Venti forti dai quadranti settentrionali con raffiche fino a 70 km/h su A e parti occidentali di B e D.

IN AGGIORNAMENTO