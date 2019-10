A Sanremo il Premio Nobel è in ‘rosa’: arriva a Villa Nobel la mostra temporanea che rende omaggio alle donne simbolo di pace

L’attività di Villa Nobel sta legando sempre di più il nome di Sanremo alla storia del Premio Nobel. E ora la Città dei Fiori si prepara per ospitare i Premi Nobel in ‘rosa’.

Nelle prossime settimane, infatti, arriverà in città la mostra che già ha fatto tappa in Spagna, a Madrid, ospitando migliaia di visitatori. Si tratta di un’esposizione interamente dedicata ai Premi Nobel donna con una particolare attenzione al tema della pace. Uno spazio che sarà ospitato a Villa Nobel con l’inaugurazione in programma nella settimana della ‘Nobel Week’, evento clou nel calendario della villa per il prossimo dicembre. Nella seconda parte della settimana ci sarà anche spazio per approfondimenti nel campo scientifico e della medicina con un coinvolgimento di alcune aziende del territorio.

Dopo l’inaugurazione alla ‘Nobel Week’ la mostra sul Nobel in ‘rosa’ sarà visitabile per un mese prima di lasciare spazio alle altre iniziative che la ‘Prime Quality’, l’agenzia che ha in gestione la Villa, ha in programma per il futuro e per il 2020.