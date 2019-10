Ad Arma di Taggia si guarda già a Natale a Villa Boselli: confermata la formula su 2 giorni, il 13 ed il 14 dicembre

Fervono i preparativi per la sesta edizione di 'Natale a Villa Boselli' ad Arma di Taggia. L'atteso appuntamento per le famiglie tornerà il 13 ed il 14 dicembre.

Squadra che vince non si cambia. L'anno scorso la suddivisione su due giorni dell'evento ha premiato gli organizzatori. Un grande momento di festa e condivisione per tutta la comunità che in via straordinaria aveva visto anche la partecipazione, nel primo giorno, del presidente della Regione, il governatore Giovanni Toti e di molti membri dell'amministrazione ligure (LINK ALLA NOTIZIA). Quest'anno rimane confermata la formula che vedrà il ritorno del villaggio di Natale nel parco della villa nel cuore di Arma e due giorni di iniziative.



Si partirà venerdì 13, dalle 16.45 alle 18, con l'amministrazione comunale pronta a portare gli auguri alla cittadinanza. Seguiranno l'accensione dell'albero di Natale, un piccolo rinfresco ed alcune esibizioni sul palco che sarà allestito davanti alla villa. Il giorno seguente, sabato 14, torneranno il mercatino a tema natalizio, gli spettacoli di magia, le esibizioni canore e gastronomiche ed il tradizionale trenino che percorrerà le vie del centro armese. Il clou sarà alle 15, con l'arrivo di Babbo Natale che si intratterrà per tutta la giornata insieme ai bambini.

“Finita l'estate ci siamo subito messi al lavoro in vista di dicembre – sottolineano dall'omonimo Comitato organizzatore dell'evento – Vi assicuriamo che ci saranno numerose sorprese che stiamo preparando. In attesa di poter rivelare qualche dettaglio in più ci teniamo a rinnovare l'invito ai nostri concittadini, a sostenerci con il loro contributo. Questa festa è cresciuta in questi anni proprio grazie alla comunità che si è rivelata indispensabile per la realizzazione della festa e la buona riuscita durante le diverse edizioni”.



Anche l'amministrazione comunale esprime interesse e curiosità in attesa dell'appuntamento natalizio di dicembre. “Lo spirito del Natale sarà garantito anche quest'anno grazie alla festa “Natale a Villa Boselli” - afferma Barbara Dumarte, l'assessore alle manifestazioni – E' un evento unico nel suo genere e che ad Arma di Taggia ci rende orgogliosi. Ci tengo a ricordare come questo appuntamento sia nato dall'idea di alcuni volontari della zona e come sia cresciuto grazie al loro impegno di anno in anno. Oggi questo evento è diventato un punto di riferimento nei festeggiamenti natalizi della riviera dei fiori. Come amministrazione non possiamo che rivolgere i nostri più sentiti ringraziamenti a queste persone che ad ogni edizione e lo ribadisco, in modo del tutto volontario, si mettono a disposizione della comunità sacrificando il proprio tempo, dal lavoro e dalla famiglia per regalare ai bambini la vera magia del Natale”.

Positive anche le considerazioni del vicesindaco ed assessore alle attività produttive, Chiara Cerri: “Saranno due giornate di grande festa nel cuore della città. Così come visto gli anni passati ci aspettiamo la partecipazione numerosa delle famiglie non solo del nostro comune ma di tutta la zona. Sarà l'occasione per grandi e piccini di potersi immergere e vivere a pieno la magica atmosfera del Natale. A questo proposito ci tengo a ricordare che sono previste diverse iniziative e momenti di intrattenimento che si uniranno alle consuete bancarelle di artigianato a tema. Mi permetto di ringraziare fin da ora gli organizzatori dell'evento ma sopratutto il cuore dei nostri commercianti. Proprio dai tanti negozianti ed imprenditori tabiesi ogni anno arriva un importante contributo alla festa, sia con donazioni che con prodotti delle proprie attività”.



La due giorni di dicembre vedrà un altro ritorno, quello di Gianni Rossi, il noto showman dianese che questa estate ha curato molte delle serate del calendario manifestazioni e che già l'anno scorso aveva animato la quinta edizione dell'evento. Infine, rimane confermato anche l'intento benefico di “Natale a Villa Boselli”. Infatti sarà presente un'intera area della festa dedicata alle associazioni che si occupano delle persone meno fortunate.