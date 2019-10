Allerta Meteo: ecco perchè è stato deciso il rinvio delle partite di calcio, parola d'ordine garantire la sicurezza

La decisione di rinviare le partite di calcio dei campionati dilettantistici in provincia di Imperia è stata presa soprattutto per garantire un rientro più sicuro alle squadre di calcio ed ai tifosi al seguito, che si sarebbero dovuti mettere in viaggio, proprio in corrispondenza del paventato arrivo della perturbazione, oltre che per probabili problemi nel corso degli incontri.

E’ quanto trapela dalla macchina organizzativa delle Prefetture, dei Comuni e della Federazione, che hanno dovuto gestire l’allerta ‘arancione’ diramato due ore prima del fischio d’inizio. Se, da una parte, esistono ordinanze ben precise (come ad Ospedaletti), in altri casi i Sindaci potevano decidere in un modo o nell’altro ma, vista la situazione, è stato scelto di fermare tutto ed evitare problemi.

Ora le squadre di calcio ed i tifosi, su pullman ed auto stanno rientrando già a casa (molte nel genovese e nel Levante ligure) e potrebbero già rischiare di incontrare il ‘grosso’ della perturbazione. Ricordiamo infatti che, nel genovesato e nell’entroterra della stessa provincia e del Levante savonese, dalle 20 l’allerta salirà a livello ‘rosso’, ovvero il massimo della scala prevista.

Una precauzione, quindi, dovuta anche a limitare il traffico sulle strade, in quello che dovrebbe essere uno dei ‘picchi’ delle precipitazioni. In molti, infatti, si sono chiesti il perché a Genova si stia giocando Sampdoria-Roma e non sta nemmeno piovendo. L’acuirsi della perturbazione è previsto proprio dopo il termine della partita e al termine dell’uscita degli spettatori. Per tutti gli aggiornamenti sportivi sulla giornata di ‘allerta meteo’ vi consigliamo di seguire www.rivierasport.it e www.svsport.it.