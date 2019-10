CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, domenica 20 ottobre

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Roof 2 e al Teatro Ariston di Sanremo, al cinema Centrale di Imperia, alla Sala 1 dello Zeni di Bordighera e al Teatro Comunale di Ventimiglia



SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

- MALEFICENT: SIGNORA DEL MALE – ore 17.00 - 19.15 - 21.30 – di Joachim Rønning - con Angelina Jolie, Michelle Pfeiffer, Elle Fanning, Sam Riley, Imelda Staunton, Juno Temple - Fantastico - "Questa volta esploriamo la relazione fra Malefica e la Principessa Aurora, fra nuove alleanze e sfide ancora più difficili, nella lotta per proteggere la brughiera e le magiche creature che la popolano…”

Voto della critica: ***



Ariston Ritz (tel. 0184 506060)

- JOKER – ore 17.00 - 19.15 - 21.30 – di Todd Phillips - con Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy, Marc Maron – Azione/Avventura - "Incentrato sulla figura dell'iconico villain, il film è uno stand-alone originale, diverso da qualsiasi altro film tratto dai comics apparso sul grande schermo fino ad ora. L'esplorazione su Arthur Fleck, un uomo profondamente turbato e ignorato dalla società, non è soltanto uno studio crudo e affascinante del personaggio, ma una storia più ampia che si prefigge di lasciare un insegnamento, un monito…”

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 1 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- IL PICCOLO YETI – ore 16.30 - 18.45 – di Jill Culton, Todd Wilderman - Animazione/Avventura/Commedia - "Quando l'adolescente Yi incontra un giovane Yeti sul tetto del suo palazzo a Shanghai, insieme ai suoi amici birichini Jin e Peng soprannominano ‘Everest’, decidono di intraprendere una ricerca epica con l'obiettivo di ricongiungere la creatura magica con la sua famiglia nel punto più alto della Terra. Ma i tre amici dovranno stare un passo avanti a Burnish, un uomo facoltoso intenzionato a catturare uno Yeti, ed alla dottoressa Zara, una zoologa…”

Voto della critica: ***

- JOKER – ore 21.00 – di Todd Phillips - con Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy, Marc Maron – Azione/Avventura - "Incentrato sulla figura dell'iconico villain, il film è uno stand-alone originale, diverso da qualsiasi altro film tratto dai comics apparso sul grande schermo fino ad ora. L'esplorazione su Arthur Fleck, un uomo profondamente turbato e ignorato dalla società, non è soltanto uno studio crudo e affascinante del personaggio, ma una storia più ampia che si prefigge di lasciare un insegnamento, un monito…”

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 2 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- A SPASSO COL PANDA – ore 16.45 – di Vasiliy Rovenskiy - Animazione - "L'orso Mic-Mic e la lepre Oscar, non sono di certo migliori amici, soprattutto perché quest'ultimo è un vero e proprio combinaguai. Quando una cicogna molto sbadata lascia per sbaglio un cucciolo di panda alla sua porta, Mic-Mic decide di partire per riportare il cucciolo dai suoi genitori e, seppur controvoglia, accetta di portare con sé Oscar. Durante il viaggio, Oscar e Mic-Mic fanno la conoscenza di altri tre simpatici animali che si uniranno a loro, per completare la missione e portare sano e salvo il cucciolo di panda a casa…”

Voto della critica: **

- MALEFICENT: SIGNORA DEL MALE – ore 18.45 - 21.00 – di Joachim Rønning - con Angelina Jolie, Michelle Pfeiffer, Elle Fanning, Sam Riley, Imelda Staunton, Juno Temple - Fantastico - "Questa volta esploriamo la relazione fra Malefica e la Principessa Aurora, fra nuove alleanze e sfide ancora più difficili, nella lotta per proteggere la brughiera e le magiche creature che la popolano…”

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 3 (tel. 0184 506060)

- THE KILL TEAM – ore 17.15 - 19.30 - 21.30 – di Dan Krauss - con Nat Wolff, Alexander Skarsgård, Adam Long, Jonathan Whitesell, Brian Marc – Azione/Drammatico - "Andrew Briggman è un giovane militare di stanza a Kabul. Il plotone a cui è assegnato ha il compito di presidiare la zona e individuare possibili cellule terroristiche. Al suo arrivo viene accolto dal Sergente Deeks che ha plasmato il suo plotone in un branco di assassini, il cui unico scopo è uccidere e abusare delle popolazioni locali solo per divertimento. Indeciso se denunciare la cosa rischiando la vita oppure lasciarsi attrarre da questa personalità tanto mefistofelica quanto affascinante, Andrew si trova davanti a un bivio…”

Voto della critica: ***

Ariston Roof - Sala 4 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- GEMINI MAN – ore 16.30 - 18.45 – di Ang Lee - con Will Smith, Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen, Benedict Wong, Ralph Brown - Azione/Drammatico/Fantascienza - "Henry Brogan, un assassino d'élite, viene improvvisamente preso di mira e perseguitato da un misterioso giovane agente che sembra in grado di predire ogni sua mossa…”

Voto della critica: **

- C’ERA UNA VOLTA A... HOLLYWOOD – ore 21.00 – di Quentin Tarantino - con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Emile Hirsch, Margaret Qualley – Drammatico/Thriller - "Ambientato nel 1969, nei giorni precedenti l'efferato omicidio di Bel Air compiuto dalla ‘Manson Family’. La storia segue la vicenda dell'ex star western Rick Dalton e sulla sua controfigura, che cercano la loro svolta in una Hollywood che non riconoscono più. Ma tra i vicini di casa di Dalton c'è proprio Sharon Tate, la vittima più celebre dell'omicidio del 9 agosto…”

Voto della critica: ****

Centrale (tel. 0184 597822)

- SE MI VUOI BENE – ore 17.15 - 19.30 - 21.30 – di Fausto Brizzi – con Claudio Bisio, Sergio Rubini, Dino Abbrescia, Lorena Cacciatore, Luca Carboni – Commedia/Drammatico - "Diego è un avvocato di successo, un depresso cronico. Un giorno incontra Massimiliano, proprietario di un eccentrico negozio di Chiacchiere che non vende nulla se non appunto conversazioni. Ed è proprio chiacchierando con lui che Diego capisce qual è la soluzione per uscire dalla sua palude emotiva: fare del bene a tutti i suoi cari. Diego individua chirurgicamente i problemi che secondo lui affliggono sua madre, suo padre, suo fratello, sua figlia, i suoi amici, perfino la sua ex moglie e, con la precisione di un cecchino bendato, finisce per rovinare l'esistenza ad ognuno di loro. Ma non tutto è perduto…”

Voto della critica: **



Tabarin (tel. 0184 597822)

Tripla Programmazione

- LE VERITA’ – ore 17.00 – di Kore'eda Hirokazu - con Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke, Clémentine Grenier, Manon Clavel - Drammatico - "Fabienne (Catherine Deneuve) è una star del cinema francese circondata da uomini che la adorano e la ammirano. Quando pubblica la sua autobiografia, la figlia Lumir (Juliette Binoche) torna a Parigi da New York con marito (Ethan Hawke) e figlia. L'incontro tra madre e figlia si trasformerà velocemente in un confronto: le verità verranno a galla, i conti saranno sistemati, gli amori e i risentimenti confessati…”

Voto della critica: ****

- BRAVE RAGAZZE – ore 19.30 – di Michela Andreozzi - con Ambra Angiolini, Ilenia Pastorelli, Serena Rossi, Silvia D'Amico, Luca Argentero - Commedia - "Anni 80: in una provincia non troppo identificata, ma piuttosto modesta, quattro amiche, Anna, una ragazza madre, Chicca, una fruttivendola ribelle, Maria, una moglie strapazzata e Caterina, una studentessa, trovandosi nel momento più buio delle loro vite decidono di affrontare le difficoltà con una soluzione piuttosto estrema: travestirsi da uomini e rapinare una banca.

Il fatto è che le quattro amiche, piuttosto improvvisate e inadeguate, riescono incredibilmente nell'intento, si ritrovano all'improvviso ad essere scambiate per una banda di criminali. Inseguite dalla stampa, dall'opinione pubblica e da un commissario piuttosto fascinoso finiscono per diventare involontariamente delle eroine. Tratto da una storia vera…”

Voto della critica: ***

- NON SUCCEDE, MA SE SUCCEDE... – ore 21.45 – di Jonathan Levine - con Charlize Theron, Seth Rogen, O'Shea Jackson Jr., Randall Park, June Diane Raphael - Commedia - "Fred Flarsky ha la sua prima cotta per una delle donne più influenti al mondo, Charlotte Field quando questa lo assume come suo scrittore di discorsi mentre si prepara a correre per la Presidenza. I due faranno scintille insieme…”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- MALEFICENT: SIGNORA DEL MALE – ore 15.45 - 18.15 - 20.45 – di Joachim Rønning - con Angelina Jolie, Michelle Pfeiffer, Elle Fanning, Sam Riley, Imelda Staunton, Juno Temple - Fantastico - "Questa volta esploriamo la relazione fra Malefica e la Principessa Aurora, fra nuove alleanze e sfide ancora più difficili, nella lotta per proteggere la brughiera e le magiche creature che la popolano…”

Voto della critica: ***



Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

- THE KILL TEAM – ore 16.15 - 21.00 – di Dan Krauss - con Nat Wolff, Alexander Skarsgård, Adam Long, Jonathan Whitesell, Brian Marc – Azione/Drammatico - "Andrew Briggman è un giovane militare di stanza a Kabul. Il plotone a cui è assegnato ha il compito di presidiare la zona e individuare possibili cellule terroristiche. Al suo arrivo viene accolto dal Sergente Deeks che ha plasmato il suo plotone in un branco di assassini, il cui unico scopo è uccidere e abusare delle popolazioni locali solo per divertimento. Indeciso se denunciare la cosa rischiando la vita oppure lasciarsi attrarre da questa personalità tanto mefistofelica quanto affascinante, Andrew si trova davanti a un bivio…”

Voto della critica: ***

- GEMINI MAN – ore 18.00 – di Ang Lee - con Will Smith, Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen, Benedict Wong, Ralph Brown - Azione/Drammatico/Fantascienza - "Henry Brogan, un assassino d'élite, viene improvvisamente preso di mira e perseguitato da un misterioso giovane agente che sembra in grado di predire ogni sua mossa…”

Voto della critica: **



Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- SE MI VUOI BENE – ore 16.00 - 18.15 - 20.45 – di Fausto Brizzi – con Claudio Bisio, Sergio Rubini, Dino Abbrescia, Lorena Cacciatore, Luca Carboni – Commedia/Drammatico - "Diego è un avvocato di successo, un depresso cronico. Un giorno incontra Massimiliano, proprietario di un eccentrico negozio di Chiacchiere che non vende nulla se non appunto conversazioni. Ed è proprio chiacchierando con lui che Diego capisce qual è la soluzione per uscire dalla sua palude emotiva: fare del bene a tutti i suoi cari. Diego individua chirurgicamente i problemi che secondo lui affliggono sua madre, suo padre, suo fratello, sua figlia, i suoi amici, perfino la sua ex moglie e, con la precisione di un cecchino bendato, finisce per rovinare l'esistenza ad ognuno di loro. Ma non tutto è perduto…”

Voto della critica: **



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- JOKER – ore 16.00 - 18.15 - 20.45 – di Todd Phillips - con Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy, Marc Maron – Azione/Avventura - "Incentrato sulla figura dell'iconico villain, il film è uno stand-alone originale, diverso da qualsiasi altro film tratto dai comics apparso sul grande schermo fino ad ora. L'esplorazione su Arthur Fleck, un uomo profondamente turbato e ignorato dalla società, non è soltanto uno studio crudo e affascinante del personaggio, ma una storia più ampia che si prefigge di lasciare un insegnamento, un monito…”

Voto della critica: ***



BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- SE MI VUOI BENE – ore 16.00 - 18.30 - 21.00 – di Fausto Brizzi – con Claudio Bisio, Sergio Rubini, Dino Abbrescia, Lorena Cacciatore, Luca Carboni – Commedia/Drammatico - "Diego è un avvocato di successo, un depresso cronico. Un giorno incontra Massimiliano, proprietario di un eccentrico negozio di Chiacchiere che non vende nulla se non appunto conversazioni. Ed è proprio chiacchierando con lui che Diego capisce qual è la soluzione per uscire dalla sua palude emotiva: fare del bene a tutti i suoi cari. Diego individua chirurgicamente i problemi che secondo lui affliggono sua madre, suo padre, suo fratello, sua figlia, i suoi amici, perfino la sua ex moglie e, con la precisione di un cecchino bendato, finisce per rovinare l'esistenza ad ognuno di loro. Ma non tutto è perduto…”

Voto della critica: **



Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- MALEFICENT: SIGNORA DEL MALE – ore 16.00 - 18.30 - 21.00 – di Joachim Rønning - con Angelina Jolie, Michelle Pfeiffer, Elle Fanning, Sam Riley, Imelda Staunton, Juno Temple - Fantastico - "Questa volta esploriamo la relazione fra Malefica e la Principessa Aurora, fra nuove alleanze e sfide ancora più difficili, nella lotta per proteggere la brughiera e le magiche creature che la popolano…”

Voto della critica: ***



Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- GEMINI MAN – ore 16.00 - 18.30 - 21.00 – di Ang Lee - con Will Smith, Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen, Benedict Wong, Ralph Brown - Azione/Drammatico/Fantascienza - "Henry Brogan, un assassino d'élite, viene improvvisamente preso di mira e perseguitato da un misterioso giovane agente che sembra in grado di predire ogni sua mossa…”

Voto della critica: **



VENTIMIGLIA

Teatro Comunale (tel. 0184 235263)

- MALEFICENT: SIGNORA DEL MALE – ore 17.00 - 19.15 - 21.30 – di Joachim Rønning - con Angelina Jolie, Michelle Pfeiffer, Elle Fanning, Sam Riley, Imelda Staunton, Juno Temple - Fantastico - "Questa volta esploriamo la relazione fra Malefica e la Principessa Aurora, fra nuove alleanze e sfide ancora più difficili, nella lotta per proteggere la brughiera e le magiche creature che la popolano…”

Voto della critica: ***



DOLCEACQUA



Cinema Cristallo (tel. 0184 206 324)

Chiuso





