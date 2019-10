Ventimiglia: dimissioni del Dirigente Mangiarotti, direzione dell'area amministrativa al Segretario Germanotta

Da ieri e per tutto il tempo necessario per procedere una completa riorganizzazione del Comune, il Sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino ha affidato al Dott. Antonino Germanotta, Segretario Generale dell’Ente, la direzione e la responsabilità dell’Area Amministrativa e Finanziaria.

La decisione è scaturita dopo aver preso atto che, Dirigente dell’Area Amministrativa, Finanziaria e Sociale, Massimo Mangiarotti, ha cessato il proprio rapporto di lavoro a tempo determinato il 30 settembre scorso, in quanto ha vinto un concorso in un altro Ente.

La decisione del primo cittadino scaturisce dal fatto che, al momento non ci sono nell’organico del Comune di Ventimiglia Dirigenti che possano sostituire, per la specificità delle mansioni ricoperte. Al momento la direzione dell’Area è stata affidata a Germanotta fino al 31 dicembre, ma non è escluso che possa andare avanti oltre, se necessario.

Ora l’Amministrazione dovrà provvedere ad una completa riorganizzazione dell’Ente, la direzione e responsabilità dell’Area Amministrativa e Finanziaria, all’interno della macrostruttura comunale.