Sanremo: dopo 35 anni, ieri sera la 'reunion' al Byblos dei 'Geometri Over 50' del Solaro

I ‘Geometri Over 50’ si sono ritrovati ieri dopo 35 anni al ristorante ‘Byblos’ di Ospedaletti, per festeggiare e rinnovare con i compagni di scuola di allora l'amicizia, la stima e il rispetto che li ha sempre uniti, anche se per molti di loro, la vita ha fatto percorrere altre e importanti scelte di vita.

"Il geom. Tito Melchiorre, ha voluto ricordare, l'incontro di ieri sera con queste belle parole: ‘Caro compagno di scuola, vorrei incontrarti fra cent'anni’. Con le note di Ron è bello poter incorniciare la particolare serata del 19 ottobre 2019, al Ristorante Byblos di Ospedaletti. Dopo, appunto, 35 anni si sono ritrovati i compagni di scuola dei Geometri di Sanremo, che hanno frequentato la storica sezione distaccata del Solaro.

Nel ritrovarsi, straordinarie emozioni, aneddoti, ricordi di momenti radiosi vissuti con la leggerezza e spontaneità degli anni ‘80. Un piacevolissimo passo indietro nel tempo…Tu pensa al mondo fra cent'anni, ritroverò i tuoi occhi neri, tra milioni di occhi neri… Guardarsi negli occhi e ritrovare lo sguardo degli anni 80, era il comune denominatore della serata.

L’aria che si respirava durante la cena conviviale era elettrica, spontanea, meravigliosa. Ovviamente i compagni di scuola ‘…saran belli più di ieri…’. Come Ron nella sua poesia musicale, mi sento di ‘..abbandonare la mia anima’ alle emozioni vissute, che porto nel cuore.

Una prima edizione, ma che nel prossimo futuro vedrà sicuramente aumentare i compagni di scuola ‘commensali’.".

Nella foto in alto: ‘Geometri Over 50’, da sx, seduti: Sandro Cesari, Tito Melchiorre, Nicola Sichetti, Mimmo Scordo, Pino Sorgentone, Roberto Cognolato, Federica Sacco, Alessandro Maglio.

In piedi: Luciano Cordone, Patrizio Sanvitale, Fulvio Gajaudo, Massimo Signori, Claudio Silvestri, Antonio Boeri, Luca Lombardi, Alberto Pulinetti, Francesco Valenzise, Roberto Lanteri.



