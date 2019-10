Imperia: delegazione di 8 alunne e 2 insegnanti del Liceo Vieusseux a Zagabria (foto)

Questa mattina è partita alla volta di Zagabria (Croazia) la delegazione di 8 alunne e 2 insegnanti che rappresenterà il Liceo Vieusseux al progetto della Comunità Europea ‘Erasmus+, connecting through heritage’.



Si spiega nella nota: "Gli studenti avranno modo di visitare Zagabria, guidati dai loro coetanei croati, sperimentare lezioni di cucina croata, visitare il villaggio natale di Nikola Tesla e la città di Zara, in compagnia dei loro coetanei europei. Il progetto, di durata biennale, si propone di valorizzare il patrimonio culturale europeo e coinvolge 5 Paesi: Italia, Croazia, Spagna, Bulgaria e Portogallo.

I nostri studenti, ospitati presso famiglie locali, avranno la possibilità di visitare i vari Paesi, conoscere la loro cultura e il loro sistema scolastico. Gli allievi degli altri Paesi verranno a loro volta ospitati dai nostri studenti e parteciperanno alle nostre lezioni.

Lo scopo del progetto è quello di far capire i diversi usi e costumi dei Paesi, conoscere la loro storia e il loro sistema scolastico, favorendo l'inclusione e la coesione europea”.

PARTNER SCHOOLS:

Bulgaria: Profesionalna Tehnicheska Gimnaziya "N.Y. Vaptsarov“, Vratsa

Italy: Liceo Statale „G.P. Vieusseux“, Imperia

Portugal: Agrupamento de Escolas de Vilela, Paredes

Spain: Escuela de Arte y Superior de Diseño de Burgos, Burgos

Croatia: Gimnazija Tituša Brezovačkog, Zagreb

Sulla pagina Facebook Liceo Imperia.it e sul profilo Instagram vieusseux_official saranno pubblicati gli aggiornamenti del gemellaggio