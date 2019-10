Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 20 ottobre, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 20 OTTOBRE

SANREMO



8.45. XVI traversata remiera Sanremo – Montecarlo (Coastal Race 2019): regata a conclusione della XXXVIII edizione del Trofeo Aristide Vacchino 2019. Partenza dinnanzi ai Bagni Morgana ed arrivo alle ore 12.00 nella zona antistante il Casinò di Montecarlo



9.00. ‘Royal Golf Challenge Sanremo 2019’: Gara di 2 giorni – 36 buche stableford con possibilità di giocare solo 18 buche il sabato oppure solo 18 buche la domenica. Circolo Golf degli Ulivi (più info)



9.30. Torneo giovanile di softball ‘Freesby Yup - memorial Fulvia Pavone’: otto squadre si sfidano sul diamante in località Pian di Poma. Premiazione alle ore 17.30

16.00. ‘Ottobre di Pace 2019’: apertura della vetrina dei libri autori per la pace m collaborazione con la Biblioteca Civica F. Corradi accompagnata dalla proiezione in loop del docu-film ‘Una forza più potente’ su eventi e persone che hanno scritto la stona della pace. Forte di Santa Tecla (info)

17.00. ‘Ottobre di Pace 2019’: concerto ‘Conquensis Messe’ per Coro e Violoncello di Lamberto Curtoni con l’Ensemble vocale Il Concento (Claudio Pasceri Violoncello, Luca Franco Ferrari alla direzione. In collaboratone con Est Ovest Festival e Le Strade del Suono. Forte di Santa Tecla (più info)

18.00. Nell’ambito dei Festeggiamenti patronali, 9° concerto di San Romolo a cura del Circolo Ligustico e dell'Ass. Sanremo Lirica. Teatro dell’Opera del Casino Municipale (ingresso gratuito under 12)

IMPERIA

16.00-19.00. Apertura al pubblico del M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea di Imperia per il mese di ottobre, info 0183 287927

16.00-19.00. Per il ciclo di conferenze ‘Mobbing - Prevenzione e Tutela’ realizzato dall'Associazione No Mobbing Onlus di Imperia, conferenza con partecipazione di esperti del settore, quali gli Avvocati Antonella Micali e Giovanni Ziella, del Foro di Imperia, e la Psicologa Dott.ssa Valentina Pascale. la Sala Conferenze dell’Hotel Rossini, info 388 9987416

VENTIMIGLIA

9.30. ‘Simuve Bus’: servizio di trasporto gratuito che tocca i maggiori siti di interesse cittadini. Andata: partenza da largo Pertini (angolo via Cavour, h 9.30 -10.30 – 11.30 – 14.30 – 15.30 – 16.30). Tappe: Centro Storico, MAR Forte dell'Annunziata, Giardini Hanbury, Museo Balzi Rossi. Ritorno: partenza dalla Pineta dei Balzi Rossi (h 11 – 12 – 16 – 17 – 18 - 19. Tappe: Giardini Hanbury, MAR Forte dell'Annunziata, Centro Storico (tutte le domeniche, sino al 27 ottobre)

14.30. (RINVIATO A DATA DA DESTINARSI) ‘Gli Acquedotti dell’Antica Albintimilium’: conferenza e visita guidata ad una porzione dell'acquedotto romano vicina alla città. Antinquarium di Nervia, corso Genova 134, info 348 9133647

15.30 & 16.30. Nell’ambito del 110° anniversario della nascita della Fondazione Ernesto Chiappori, concerto del ‘Coro Voci e Note sotto le stelle’ di Bordighera (h 15.30) + Santa Messa Al termine un rinfresco per festeggiare: Buon Compleanno (h 16.30). Sede della Fondazione, via del Ricovero 3, info 0184 229465

VALLECROSIA



9.00-15.00. Terzo convegno ‘Ex allievi-ex oratoriani Don Bosco’ alla presenza di Mons. A.M. Careggio che interviene sul tema ‘Il mio Don Bosco: passato, presente, futuro del carisma salesiano’. Oratorio dell’Istituto Don Bosco



BORDIGHERA



17.00. Visita guidata in Villa Mariani (7 euro a persona). Villa Mariani, Via Fontana Vecchia 5, info 0184 265556

TAGGIA ARMA



14.00-20.00. Festa della Castagna di Levà: musica con Dj M&M + animazione con giochi e intrattenimento per i giovani. Parcheggio Lentisco in via San Francesco

SANTO STEFANO AL MARE

9.00-19.00. Mercatino di artigianato, collezionismo, curiosità e non solo Piazze in centro paese (tutte le terze domeniche del mese)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00-17.00 (RIMANDATO A SABATO 26 E DOMENICA 27 OTTOBRE) ‘Aspettando Halloween’: Percorso Itinerante ‘Alla Ricerca della Grotta Magica’ + concorso ‘La Maschera più Paurosa’ + dalle 12: Frittelle Zombie + alle 14: Testimonianza ‘Il Linfoma di Hodking’. A seguire Asta delle Torte. Frazione Pairola (più info)

ENTROTERRA

CAMPOROSSO

12.00. ‘Per il nostro pianeta’, incontro sui temi: Il cambiamento climatico crea povertà, causa emigrazione forzata, ruba il futuro + La distruzione dell’Amazzonia e delle foreste sono attentati al Pianeta ed a tutti gli essere viventi + Le mafie e la corruzione creano povertà + Le guerre e la corsa agli armamenti sono morte delle persone e delle risorse naturali + Le disuguaglianze sociali distruggono l’oggi ed il futuro. Palatenda di località Bigauda

CIPRESSA



15.00-18.00. Workshop di Kokedama, l'antica arte giapponese dei ‘bonsai volanti’, tenuto dal floral designer David Zonta. Villa Biener Arte Contemporanea (più info)



PIETRABRUNA

12.30. Castagnata: polenta e rostelle (h 12.30) + dalle 14.30, Castagne e frittelle dolci e salate + bancarelle di prodotti tipici artigianali + intrattenimento musicale a cura dell’orchestra ‘Beatrice e Serena’. Frazione Boscomare

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti le domeniche di ottobre). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 0183 38489



PONTEDASSIO



12.30. ‘L'autunno in tavola’: polenta e cinghiale e altre sfiziose specialità (h 12.30) + il Judo in piazza con i ragazzi della palestra Ok Club (h 14) + Castagnata (h 14.30) + Musica folk e rock con il gruppo ‘La Premiata Banda’ (h 16). maxi gazebo e portici di Piazza Vittorio Emanuele II (la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo)



16.30. Incontro di preghiera e riflessione con la partecipazione del prof Diego Manetti, uno dei principali collaboratori di padre Livio di radio Maria, che terrà una catechesi dal tema ’La Croce rinnegata’. Chiesa parrocchiale



PORNASSIO



8.00. Escursione nell’anello della Val Pesio con le guide ambientali escursionistiche di Ponente Experience (10 euro). Ritrovo al Colle di Nava, info 338 7718703



8.30. Escursione ad anello su una delle cime più conosciute e frequentate del Monregalese: la vetta del Bric Mindino accompagnati dalla guida ambientale escursionistica A.I.G.A.E. Antonella Piccone di Ponentexperience (10 euro). Ritrovo a Colle di Nava, info 391 104 26 08



ROCCHETTA NERVINA



12.30. 4° Galà di Solidarietà organizzato dai volontari della Delegazione LILT di Bordighera. Quota di partecipazione 35 euro tutto compreso (ricco menù e tanta buona musica). Ristorante Rio del Mulino, info e prenotazioni 338 9519720



TRIORA



11.00 & 16.00. 'Giornata del Fotoamatore UIF’: esposizione di 175 stampe presentate in tre differenti mostre (h 11) + dalle 16, premiazione del 6° Concorso Fotografico Nazionale ‘Memorial Angelo Pavan’ con esposizione composta dai migliori scatti. A seguire rinfresco organizzato dall’Associazione Turistica Pro Triora. Centro Culturale Polivalente ' La Strega' (più info)



VALLEBONA



9.00. (RINVIATA) 34esima edizione della Festa d’autunno: s. Messa + ‘Marcia d’Autunno’: passeggiata di 10 km non competitiva sulle alture panoramiche circostanti con ritrovo dal centro ricreativo e sportivo Fabio Taggiasco + nel pomeriggio, pesca di beneficenza, musica, giochi per bambini ed adulti, tombolata, stima della toma, caldarroste, frutta



VASIA



9.00-15.00. 53esima Festa della castagna in frazione Pantasina (il programma a questo link)

FRANCIA

MONACO

11.00-23.00. Luna Park al Porto Hercule fino al 19 novembre (dalla domenica al giovedì h 11/23, venerdì e sabato e il 31 ottobre fino a mezzanotte, giovedì 18 novembre fino all'una del mattino)

20.00. 'Oktoberfest’ (14a edizione) al Café de Paris di Monte-Carlo, fino al 27 ottobre (più info)

16.30. Commedia ‘La liste de mes envies’ (‘Le cose che non ho’) dal romanzo di Grégoire Delacourt. Théâtre des Muses (più info)

18.00. In occasione della sua Grande Saison, concerto dell'Orchestra Filarmonica di Montecarlo diretta da Fuad Ibrahimov con Nikolaï Lugansky al pianoforte. In programma: Johannes Brahms e Modest Moussorgsky. Grimaldi Forum Monaco (più info)

18.30. Sportel Monaco 2019 (30a edizione): 4 giorni di sport, televisione e dei nuovi media (riservato agli operatori del settore). Grimaldi Forum (il programma a questo link)





