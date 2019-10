Lo Zonta International Ventimiglia-Bordighera consegna le borse di studio 'Stellato' agli studenti del liceo 'Aprosio'

Lo Zonta International Ventimiglia-Bordighera ed i coniugi Stellato, per il sedicesimo anno consecutivo, ieri nell’aula magna del liceo Aprosio di Ventimiglia, hanno consegnato le borse di studio per studenti meritevoli. Borse di studio collegate al Premio in ricordo di Valeria Stellato.

L’assegno di 500 euro del Club Service Zonta è andato a Lukasz Kazimierz La Mura attualmente frequentante la V liceo Classico 'Aprosio' di Ventimiglia. Il secondo premio dell’importo di 500 euro, consegnato dai signori Stellato, è andato a Charlotte Bontemps attualmente della V liceo Scientifico 'Aprosio'. In accordo con la Presidenza il criterio di assegnazione ha tenuto conto delle più alte medie voto conseguite al termine del IV anno di studi.

Il premio è intitolato ad una giovane ventimigliese, una studentessa che, colpita da una grave malattia, aveva trovato conforto e stimolo nello studio frequentando il liceo 'Aprosio' che era stata costretta ad abbandonare dopo la promozione in seconda liceo. Valeria era scomparsa a soli diciassette anni e la sua famiglia ha voluto ricordarla nel tempo con il premio cui lo Zonta si è associato.