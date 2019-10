Imperia, caso ZTL, la replica a Falciola dell'assessore Gagliano: "Si tratta di rispondere a un problema concreto e immediato"

"Non so se sarò mai uno statista, ma di certo non posso accettare di essere definito politicante. Non per me, non posso per i tanti cittadini che soltanto un anno fa hanno riposto grande fiducia nella mia persona, permettendomi di essere il primo degli eletti. È sbagliato anche il modo con cui alcuni stanno discutendo del tema Via Cascione”. Ad intervenire in replica a quanto asserito da Andrea Falciola sulla questione di via Cascione è lo stesso assessore alla Viabilità del Comune di Imperia Antonio Gagliano.

“Qui non si tratta di dividere gli imperiesi tra chi è favorevole a priori alle isole pedonali e chi è contrario - spiega Gagliano -. Qui si tratta di rispondere a un problema concreto, immediato. Grazie ai fondi trovati dal nostro Sindaco porremo fine alla situazione di degrado di Galleria Gastaldi che si trascinava da decenni. La sua chiusura al traffico però ha comportato delle problematiche sia per il traffico che per l'isolamento della parte bassa di Via Cascione. Il Sindaco, con responsabilità e sensibilità, ha scelto di riaprire la Ztl sino a fine lavori. Poi, come tutte le decisioni, ci sono pro e contro. Da assessore alla Viabilità posso dire che l'inversione stabile della marcia nella parte bassa della via avrebbe creato ingorghi all'incrocio con l'Aurelia e possibili situazioni di pericolo. Sempre da assessore competente posso garantire che vigileremo sul rispetto dei limiti di velocità e sul divieto di sosta nella parte alta. Sono già pronto ad aumentare il numero dei vigili, se necessario”.

“Perché chi ha il dovere di amministrare non può ragionare per dogmi e decisioni preconfezionate. Deve analizzare ogni singolo caso e trovare le soluzioni che reputa più adatte per l'occasione. Questo è fare politica. Sono i robot giocattolo che fanno sempre la stessa cosa” conclude ironicamente l’assessore imperiese.