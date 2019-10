Alla manifestazione di Roma in Piazza San Giovanni, folta delegazione ligure al seguito del Presidente Giovanni Toti

Erano molti gli esponenti del nuovo soggetto politico 'Cambiano!' presenti oggi a Roma alla manifestazione del centro destra contro il Governo giallorosso.



"Molto applaudito l’intervento del Presidente ligure Giovanni Toti, accolto tra gli applausi dei partecipanti e intervenuto tra i primi dal palco. Toti ha ribadito l’importanza dell’impegno delle amministrazioni locali per dare risposte concrete ai cittadini, su tutti i diversi temi più sentiti dalla gente. Ha ribadito l’importante lavoro svolto dalla Regione, per ridare forza e sviluppo alla Liguria, anche in situazioni di estrema emergenza come il crollo del Ponte Morandi e le alluvioni che hanno colpito il territorio".