Al Ristorante Colle Melosa domenica 27 ottobre è tempo di EnoDegustazione! Prenotazioni aperte

Il Ristorante "Colle Melosa" in collaborazione con le Cantine "Dogliani - Il Generale" e con la presenza degli amici della "Compagnia Stabile Città di Sanremo" organizza … "Sapori d'Autunno"!

La giornata si svolgerà domenica 27 ottobre 2019 dalle ore 12,30 presso il Ristorante "Colle Melosa" in alta Val Nervia (Pigna) a 1.545 metri slm nel Parco delle Alpi Liguri. La località è raggiungibile in circa un'ora dal mare (Ventimiglia-Bordighera-Sanremo) percorrendo la Val Nervia fino a Pigna, o la Valle Argentina fino a Molini di Triora, e poi seguendo le indicazioni per Colle Melosa .

Il Menù sarà accompagnato dal produttore Mauro Dogliani che proporrà in assaggio il Nebbiolo svinato (con gli antipasti), il Nebbiolo annata 2016-2017 (con i Ravioli alle erbe Alpine e gli Gnocchi ai funghi), il Barolo annata 2013 (con il suo Brasato e il Goulash di Cervo) e il Barolo Chinato (con la torta Pere e Cioccolato). Infine gli amici della Compagnia Stabile Città di Sanremo allieteranno i partecipanti con storielle e aneddoti in dialetto sanremasco...prima della castagnata!



Info e prenotazioni al 0184.241032

Costo dell'evento:

Menù con eno-degustazione € 40,00

Menù senza i vini € 32,00

Sempre disponibile il Menù per i bimbi.







