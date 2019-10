FELICI E VELOCI |

Felici e veloci le nuove (video)ricette di Fata Zucchina: crocchette di carne e peperone

Nuova combinazione golosa tra carne e peperone, che questa settimana si trasformano in una ricetta da passeggio che strizza l’occhio agli “street food”, ma in chiave piemontese!

Street food in chiave “local”? Provate con le CROCCHETTE DI CARNE E PEPERONE, uno snack pret-à-manger goloso e veloce che unisce il gusto unico della carne piemontese alla consistenza del peperone per un autentico “happy-food” di filiera! https://www.youtube.com/watch?v=IOgRIGRo1I8 INGREDIENTI 100 g di peperoni rossi 100 g di carne di vitello tritata 600 g di patate già lessate 1 uovo • pangrattato q.b 2 cucchiai di olio evo • sale e pepe q.b 60 g di mozzarella PREPARAZIONE Tagliate i peperoni a dadini Fateli saltare velocemente in una padella antiaderente con i due cucchiai di olio evo, poi aggiungete la carne trtitata Schiacciate le patate lessate in precedenza Aggiungete l’uovo, il sale e il pepe, quindi mescolate molto bene Tagliate la mozzarella a dadini Componete ogni crocchetta allargando una cucchiaiata di patate schiacciate e inserendo al centro la mozzarella, la carne e i peperoni Richiudete ogni crocchetta e arrotolatela nel pangrattato Mettete le crocchette su una teglia da forno leggermente unta Infornate a 180° per 15 minuti Servite le crocchette ben calde IL BUGIARDINO DI FATA ZUCCHINA Un piatto super versatile che può essere portato in giro, mangiato al lavoro, durante un pic-nic in montagna o in qualunque gita. Più le crocchette saranno piccole, più vi sembrerà di mangiarne. Anche l’occhio vuole la sua parte!

Redazione

Iscriviti alla Chat WhatsApp dedicata alle notizie di GOURMET.

Potrete ricevere sul vostro WhatsApp le notizie che il nostro gruppo Morenews pubblicherà sulla enogastronomia.

Il servizio è gratuito, come fare?

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 348 095 4317

- inviare un messaggio con il testo GOURMET

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP GOURMET sempre al numero 0039 348 095 4317.

Maggiori info CLICCANDO QUI.