Sanremo: questa sera il gran finale del 43° Tenco con i Premi a Gianna Nannini e Franco Fabbri (Foto)

Dopo l'omaggio alla storia della musica con Pino Donaggio e Eric Burdon, questa sera il 43° Premio Tenco si avvia alla fine con un'altra sfilata di grandi nomi sul palco del Teatro Ariston.

È la notte di Gianna Nannini, Premio Tenco dell'edizione 2019, così come Franco Fabbri. E poi: David Riondino, Roberto Brivio, Simona Colonna, Mimmo Locasciulli e Peppe Voltarelli con Alessandro D’Alessandro.

Un cast importante per chiudere un'edizione che sta segnando ogni sera una massiccia presenza di pubblico in teatro. Questa mattina, come da tradizione, i protagonisti della serata si sono presentati nelle consuete conferenze stampa alla sede del Club Tenco sul lungomare Italo Calvino.

Nelle immagini un assaggio di quello che vedremo stasera sul palco del Teatro Ariston. Appuntamento sempre alle 21.