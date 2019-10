Sanremo: il 28 ottobre, il giornalista Antonio Caprarica apre l'anno accademico dell'Unitre

Sarà Antonio Caprarica ad aprire la stagione 2019-2020 dell’Università della Terza Età di Sanremo. L’anno accademico è stato presentato questa mattina dall'assessore Silvana Ormea e dalla neo presidente dell’Unitre professoressa Francesca Rotta Gentile. Dopo i ringraziamenti alla dottoressa Paola Forneris, precedente presidente Unitre per il lavoro svolto, l’assessore Ormea ha augurato buon lavoro alla neo presidente sottolineando la ricchezza e l'importanza del programma Unitre che si apre con la prestigiosa presenza di Caprarica il 28 ottobre al Casinò. Hanno portato il loro saluto il preside del Liceo Cassini Claudio Valleggi e il prof. Fabio Barricalla, uno dei relatori.

L’inaugurazione dell’anno accademico si terrà lunedì 28 ottobre, alle 16, al Teatro del Casinò, sede autonoma locale dell’Associazione Nazionale Università delle tre età con sede centrale a Torino. L’incontro sarà particolarmente prestigioso perché vedrà come protagonista, come detto, il noto giornalista e scrittore Antonio Caprarica, già corrispondente Rai dall’Inghilterra, il quale presenterà il suo ultimo libro ‘La regina Imperatrice’. La presentazione sarà condotta da Paola Forneris, con la partecipazione degli studenti del Liceo Cassini di Sanremo.



Si tratta del primo incontro di un nutrito ciclo di 50 lezioni, con il patrocinio del Comune di Sanremo, che spaziano dall’arte alla letteratura, dalla musica al teatro, dai viaggi alle religioni, dalla medicina alla filosofia, al ritmo di due alla settimana (sempre dalle 16 alle 18). Le lezioni si terranno il lunedì pomeriggio al terzo piano della Biblioteca Civica e il venerdì pomeriggio nella Sala degli Specchi di Palazzo Bellevue. Sono inoltre stati attivati un corso di inglese il mercoledì mattina, un corso di ginnastica il martedì e il giovedì mattina e un corso di cucina il mercoledì pomeriggio, nonché lezioni itineranti.

La prima gita guidata sarà sabato 16 novembre alla scoperta dei tesori del borgo incantato di Cervo. Tutto il programma è stato inserito dal Liceo Cassini sul sito S.O.F.I.A. del Miur e riconosciuto come formazione per tutti i docenti d’Italia.

È necessario iscriversi all’Unitre ed essere in regola con la quota associativa di 40 euro per la durata di tutto l’anno accademico, procedura che avrà luogo poco prima delle lezioni. Per i giovani fino ai 30 anni la quota è di euro 10. Per trovare il nominativo del corso sulla piattaforma in rete S.O.F.I.A. occorre cercare la dicitura 'Università delle TRE ETÀ-2019/2020', tramite il nominativo della scuola, scegliendo CASSINI OIMPC040002. Per gli insegnanti l’iscrizione scade il 22 ottobre.

Info e programma: www.unitresanremo.it.