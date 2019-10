Sanremo: domani al Teatro del Casinò il concerto di San Romolo, arie e sinfonie d'opera

Cresce l'attesa per il IX Concerto di San Romolo (da un'idea di Freddy Colt), in programma (Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo, ore 18:00) e organizzato dalla Associazione Sanremo Lirica, in collaborazione con il Circolo Ligustico Arte e Ambiente, e con il patrocinio della Famija Sanremasca, della Consulta Ligure e del Comune di Sanremo.