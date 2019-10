Premio Tenco 2019, eventi sportivi e feste paesane, ecco le nostre proposte per questo fine settimana

Si prospetta un fine settimana non certo favorevole dal punto di vista meteorologico di conseguenza gli eventi all’aperto che andiamo a segnalare potrebbero subire delle variazioni.

Ma iniziamo da una manifestazione che non sarà di certo annullata sia per l’importanza sia per il luogo in cui si svolge: si tratta della 43a edizione della Rassegna della Canzone D’Autore - Premio Tenco 2019 in programma ancora per oggi al teatro Ariston della città dei fiori.

Sul palcoscenico tra i più famosi d’Italia questa sera riceveranno il Premio Tenco 2019 (riconoscimento assegnato dal 1974 alla carriera degli artisti che hanno apportato un contributo significativo alla canzone d'autore mondiale) Gianna Nannini, Pino Donaggio e l’operatore culturale Franco Fabbri. Le loro esibizioni saranno affiancate da quelle di altri artisti: Roberto Brivio, Simona Colonna, Mimmo Locasciulli, Davide Riondino, Peppe Voltarelli & Alessandro D’Alessandro.

Tra gli eventi collaterali segnaliamo alle 15 di oggi, presso la sede del Tenco, svariate presentazioni di libri affiancate da interventi musicali a cura di Olden, Alessio Lega, David Riondino. Alle 18.30, nell’ex Chiesa di Santa Brigida alla ‘Pigna’, Peppe Voltarelli & Alessandro D’Alessandro terranno un’introduzione allo spettacolo della sera con argomento ‘Le canzoni di Violeta Parra con Claudia Crabuzza’.

Sport

Torna nella Città dei Fiori la prestigiosa gara ‘Royal Golf Challenge Sanremo’ al Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo. La competizione, presente con successo sin agli anni ’50, vedrà una nutrita partecipazione di giocatori non solo del Circolo cittadino, ma anche da fuori provincia e dal Principato di Monaco. Il format sarà una gara a coppie 36 buche Stableford con la possibilità di giocare solo 18 buche Louisiana a coppia Stableford il sabato oppure 18 buche 4 palle la migliore Stableford la domenica.

Anche quest’anno si giocherà, come ormai consuetudine nel terzo weekend di ottobre, il torneo ‘Freesby Yup’ di softball giunto alla sua quarta edizione. Le squadre si affronteranno in due gironi da quattro squadre nell'intera giornata di sabato 19, contemporaneamente sui tre campi allestiti sul diamante, mentre nella mattinata di domenica le squadre scenderanno in campo prima per le partite di intergirone e poi per le semifinali.



La Canottieri Sanremo ospita due eventi internazionali di Coastal Rowing: oggi, sabato 19 ottobre, la tappa conclusiva del Campionato Euro-Mediterraneo 2019, giunto alla terza edizione, e la parata ‘Via le Mani’; domani, domenica 20 ottobre, la XVI Edizione della CoastalRace Sanremo-Montecarlo.

Oltre 200 atleti gara sabato nell'Euro-Med divisi in sei partenze tra le 12.30 e le 16.30 di sabato con percorso di regata in mare aperto davanti alla Passeggiata Imperatrice, alle Spiagge ed al Casinò di Sanremo, con alcuni tra i più forti equipaggi della specialità a livello mondiale.

La parata ‘Via Le Mani’ vedrà sfilare nel Porto di Sanremo 15 equipaggi composti da due vogatori uomini e due vogatori donne nel segno del rispetto di genere e della ‘lotta alla violenza sulle donne’, che sarà oggetto di un breve seminario di approfondimento al termine delle premiazioni. Domenica mattina 55 ardimentosi su 11 barche di Coastal Rowing affronteranno infine i 32 km di mare aperto che uniscono Sanremo con la Francia ed il Principato di Monaco.

Musica & Spettacoli



Questa sera il Roof Garden del Casinò, il quintetto musicale Riviera Hot Club interpreterà i brani più ballabili e coinvolgenti dell’epopea Swing affiancati dai ballerini Grove Walk.

Alle ore 21, presso la Chiesa Parrocchiale di Verezzo, frazione di Sanremo, si terrà un concerto dal titolo ‘San Donato: uomo, pastore e testimone della Pasqua’ con musiche di Davide Tepasso, accompagnate all’organo da Andrea Verrando, titolare del grand’organo della Cattedrale di Ventimiglia, ed alla tromba da Fabiano Cudiz, uno dei trombettisti più apprezzati e richiesti in Europa negli ultimi anni. Solista il basso Biagio Di Bello.

‘Il piacere di essere onesti’ è il titolo dello spettacolo che andrà in scena questa sera al Teatro Concordia di Diano Castello nell’ambito della rassegna teatrale dedicata alle compagnie amatoriali gli ‘Amici del teatro di San Bartolomeo al mare’.

Per la rassegna ‘Ridere al Salvini’, Ruggero de ‘I Timidi’ intratterrà il pubblico presso il Teatro Salvini di Pieve di Teco con lo spettacolo 'Stand Up & Songs'.

Nella giornata di domenica, nell’ambito della rassegna ‘Ottobre di Pace 2019’, presso il Forte di Santa Tecla a Sanremo, ore 17, l’Ensemble Vocale ‘Il Concento’ eseguirà per la prima volta in Italia la ‘Conquensis Messe’ per Coro e Violoncello di Lamberto Curtoni, con Claudio Pasceri al violoncello e il coro diretto da Luca Franco Ferrari.

Sempre alle 17, nell’ambito dei Festeggiamenti patronali, presso il Teatro dell’Opera del Casino Municipale, è in programma il 9° concerto di San Romolo a cura del Circolo Ligustico e dell'Ass. Sanremo Lirica.

Conferenze & Incontri



Alle 10.30 di questa mattina il magistrato Livia Pomodoro, presso la Sala Consiliare del Comune di Imperia, terrà una Lectio magistralis dal titolo ‘Imperia: nella sua storia la visione del futuro per l'umanità’ nell’ambito delle iniziative ‘Aspettando il Centenario 2019’. In apertura, intrattenimento musicale al pianoforte del M° Luisa Repola.



Sempre Imperia ospiterà questo pomeriggio a palazzo Guarnieri, un intervento della professoressa Silvana Mazzoni Boriani, già docente di Lingua Tedesca, che presenterà un video–album dal titolo ‘Taggia a ritroso nel tempo’.

Spostandoci a Ventimiglia alle 16.30 di oggi, presso la Biblioteca Aprosiana di via Cavour, Andrea Eremita terrà una conferenza corredata dalla proiezione di immagini dei reperti archeologici pre e protostorici scoperti dal gruppo autonomo di ricerche Archeonervia nel corso della campagna di ricerche 2019.

Al Palabigauda di Camporosso domenica si parlerà di temi legati al futuro del nostro pianeta. Eccone alcuni: ‘Il cambiamento climatico crea povertà, causa emigrazione forzata, ruba il futuro’, ‘La distruzione dell’Amazzonia e delle foreste sono attentati al Pianeta ed a tutti gli essere viventi’, ‘Le disuguaglianze sociali distruggono l’oggi ed il futuro. L’iniziativa è a cura della Scuola di Pace di Ventimiglia.

Sagre & Escursioni

Le feste paesane con protagoniste le Castagne la fanno da padrone anche per questo weekend.

Nella giornata di sabato, presso la Casa del Popolo di Arma, in via Cornice 4, una Castagnata popolare sarà occasione anche per la presentazione del libro di Renato Bergonzi ‘Storie di orti funerali e comunisti’.

Domenica a Taggia l’appuntamento è con la Festa della Castagna di Levà, presso il parcheggio Lentisco in via San Francesco. Ad animare la giornata musica con Dj M&M, oltre a giochi e intrattenimento per i giovani.

Polenta e rostelle, oltre alle caldarroste e frittelle dolci e salate, saranno protagoniste domenica nella frazione di Boscomare a Pietrabruna. Oltre alle degustazioni alimentari, anche bancarelle di prodotti tipici artigianali e intrattenimento musicale a cura dell’orchestra ‘Beatrice e Serena’.



Pontedassio domenica offrirà un’intera giornata di intrattenimenti vari: dalle 12.30 si potrà degustare polenta e cinghiale e altre sfiziose specialità. Nel pomeriggio il Judo in piazza con i ragazzi della palestra Ok Club seguito dalla Castagnata. Alle 16, musica folk e rock con il gruppo ‘La Premiata Banda’ (la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo)



A Vasia, in frazione Pantasina, l’appuntamento è con la 53esima Festa della castagna. Nutrito il programma della giornata che inizierà dalle ore 9.00 con la Camminata d'autunno e con la Pedalata amatoriale in Mountain Bike. Gli stand gastronomici con ‘I sapori d’Autunno’ apriranno alle 12.30. E poi: mostra fotografica, bricolage per bambini con l'utilizzo di castagne, Gonfiabili, trucca bimbi, Gara di bocce e Musica con il complesso ‘Long Island Band’.



Sabato si potrà partecipare ad un’escursione crepuscolare ad anello del Lago Lao con le guide ambientali escursionistiche di Ponente Experience. Il ritrovo è fissato alle 13 al Colle di Nava.



Per gli amanti dell’archeologia domenica l'appuntamento è con una conferenza dal titolo ‘Gli Acquedotti dell’Antica Albintimilium’ e con una visita guidata ad una porzione dell'acquedotto romano presso l’Antinquarium di Nervia a Ventimiglia.



Domenica il Colle di Nava sarà il punto di ritrovo di due escursioni organizzate dalle guide ambientali escursionistiche di Ponente Experience. Alle 8.00 partirà il trekking nell’anello della Val Pesio e alle 8.30 quella nell’anello su una delle cime più conosciute e frequentate del Monregalese: la vetta del Bric Mindino.

Il borgo di Vallebona domenica ospiterà la 34esima edizione della Festa d’autunno. Dopo la messa si terrà la ‘Marcia d’Autunno’. Si tratta di una passeggiata di 10 km non competitiva sulle alture panoramiche circostanti. Nel pomeriggio l’intrattenimento sarà costituito da una pesca di beneficenza, da musica, da giochi per bambini ed adulti e da una tombolata affiancata dalla degustazione di caldarroste.



Per conoscere con esattezza orari e luoghi degli eventi proposti e visionarne altri consultare l'Agenda Manifestazioni.