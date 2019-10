Costa Azzurra: una mostra ti porta all’epoca romana, sino al 14 dicembre a Beausoleil

Dopo Mentone, la mostra “ Il était une voie” le voyage des romains en Riviera, dedicata alla Via Julia Augusta è approdata a Beausoleil, presso il Centro Culturale Prince Jacques, dove nel pomeriggio di giovedì 10 ottobre si è tenuta l'inaugurazione alla presenza delle autorità e degli organizzatori dell’evento. Si tratta di un'iniziativa culturale, orchestrata dalla Comunità della Riviera francese, nata a seguito della riscoperta delle antiche tracce della Via Julia Augusta nel territorio storico e archeologico del viaggio dei romani in Riviera da parte di storici e archeologi. La mostra ruota intorno a venti opere e propone di rivivere la costruzione di questo famoso percorso risalente al XIV secolo a.C. e quella, avvenuta molti anni dopo, dei comuni costieri.

Una nuova museografia

Con il suo arrivo a Beausoleil, l'intera organizzazione della mostra è stata rimodellata per adattarsi allo spazio del Centro Culturale Prince Jacques. Rifocalizzato attorno al percorso tra Beausoleil e La Turbie, questo secondo atto, ripercorre la storia emblematica del Mont des Mules e dell'imperatore Augusto, nipote di Cesare, grazie a una scenografia modernizzata e delle opere recuperate da collezioni private, dal Centre des Monuments Nationaux, dal Museo di Nizza-Cimiez, dalle città di Antibes e Mentone.

Tra i pezzi esposti, il busto della Dea Brigantia, sottilmente evidenziato e delle monete di bronzo, tesoro della famiglia Barbati, scoperto a Beausoleil nel 1963, che trovano un posto d'onore al centro della mostra. Accompagnati dai documenti archivistici della città su Fontdivina e sul guado romano dell'Arma, queste opere si combinano perfettamente con la proiezione dell'ologramma del Trofeo in 3D, nonché con il cortometraggio d'animazione che rivela uno dei grandi segreti del cammino: la sua disposizione lungo la Riviera.

Conferenze eccezionali

Parallelamente alla mostra, il Centro Culturale Prince Jacques offre una serie di conferenze dedicate alla strada e ai principali siti romani del territorio animati da Catherine Veran, responsabile del Servizio Archivi e Documentazione di Beausoleil, Christine Didier ed Eve Bondroit, storiche specializzate di epoca romana che, attraverso il loro lavoro di ricerca, hanno curato la creazione di questa mostra.

Ogni conferenza è seguita da una visita guidata e commentata, della durata di 1 ora.

Il était une voie, le voyage des romains en Riviera

Centro culturale Prince Jacques, Avenue General de Gaulle, 6/8 a Beausoleil

Dall'11 ottobre al 14 dicembre

Per ulteriori informazioni telefonare al 04 93 78 87 00.

Orari di apertura: lunedì dalle 14 alle 20.30 - dal martedì al venerdì dalle 9 alle 20.30 - sabato dalle 9 alle 16.30.

Ingresso gratuito