Bordighera: presentato oggi pomeriggio l'anno Accademico 2019-2020 dell'Unitre del ponente ligure (Foto)

E’ stato inaugurato oggi pomeriggio l’Anno Accademico 20192020 dell’università della terza età ‘Unitre’, al Museo Bicknell sulla via Romana.

Presenti alla cerimonia inaugurale il Presidente Prof.ssa Giannina Borelli, il Direttore dei corsi p.t. Prof. Mauro Mazzon, il Sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino, il Vicesindaco di Bordighera Mauro Bozzarelli e i collaboratori del Corso Silvano Volcan, Zorajda Romano, Rita Ottonello, Angela Rondelli, e la rappresentante degli studenti la Prof. Maria Zaira Sismondini.

Anna Maria Ceriolo Verrando, prima di esporre il programma per l’Anno Accademico 2019-2020, ha voluto esprimere i più sentiti ringraziamenti alle autorità cittadine di Ventimiglia e Bordighera, alle associazioni e a tutti coloro che per quanto di competenza hanno e continuano a collaborare per migliorare la riuscita dei numerosi Corsi Accademici.

Le segreterie saranno aperte per informazioni a Bordighera il martedì dalle 10,30 alle 12 e a Ventimiglia il venerdì dalle 10,30 alle 12. Il programma dell’anno accademico prevede: taglio e cucito, le forme della musica, la visione della storia, la mente e il corpo, letture ad alta voce, ginnastica dolce, incontri con l’arte, leggendo e andando, educazione alla ‘Cittadinanza attiva’, Italo Svevo uomo e romanziere europeo, storia del costume, la letteratura e la danza, fitocosmesi e fitoterapia, erboristeria e micologia, nozioni di fotografia, le comunicazioni e internet, le piante antiche: varietà locali, biodiversità agraria, Val Nervia archeologia, viaggio nell’universo astronomia, astronomia paleoantropologia, energia della spirulina, la spirulina, corso di lingua inglese, la storia, le più belle regioni d’Europa, la vita di pittori famosi, attraverso l’arte contemporanea, la serenissima repubblica di venezia, corso di pittura, tango e passione: il tango nuevo, giornalismo, lingua francese, magie e misteri dell’aritmetica elementare, bibbia e teologia, educazione alla pace, esploratori e storia antica, le mie curiosità.

(Le foto sono di Eugenio Conte)