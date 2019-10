Ventimiglia: incendio a Latte, a fuoco due auto nel posteggio interrato del supermercato Conad. Pesanti rallentamenti verso la Francia (Foto e Video)

Incendio questa mattina a Latte all'interno del parcheggio interrato del supermercato Conad. Per cause ancora in fase di accertamento hanno preso fuoco due auto.

Sul posto sono subito confluite diverse squadre dei Vigili del Fuoco oltre al personale della Croce Verde Intemelia e del 118 per prendersi cura di eventuali intossicati. Presenti anche i Carabinieri e la Polizia.

Per fortuna non si registrano feriti o intossicati, ma solo danni materiali. Per favorire le operazioni di spegnimento e le manovre dei molti mezzi coinvolti, il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni con pesanti ripercussioni sulla viabilità da e per la Francia.