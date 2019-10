Maltempo: bomba d'acqua a Pigna, Airole, Castelvittorio e Rocchetta, quasi 100 millimetri di pioggia (Video)

Una vera e propria ‘bomba d’acqua’ si sta abbattendo da poco meno di un’ora nell’entroterra Ovest della nostra provincia. Le piogge torrenziali stanno colpendo in particolare le zone di Pigna, Castelvittorio, Airole e Rocchetta Nervina.

In poco meno di un’ora a Rocchetta sono scesi 64 millimetri di pioggia ed anche Airole, non è stata da meno. I sindaci delle piccole località stanno monitorando la situazione e, almeno per il momento non si registrano danni. La precipitazione, con alcuni temporali, sta colpendo quella zona, mentre nel resto della provincia le precipitazioni non sono particolarmente intense come si può vedere dalla quantità delle piogge cadute.

Come detto quella più intensa si sta registrando a Rocchetta Nervina con 97 millimetri dall’inizio della perturbazione (64 in un’ora), Airole 85 (54 in un’ora), Castelvittorio 72 (43) Ventimiglia 55 (23), Bajardo 43 (25), Pigna 42 (26), Apricale 47 (28), Triora 34 (27), Montalto 30, Diano Marina 29, Montegrosso Pian Latte 28, Dolceacqua 27, Seborga 26, Ceriana 21, Sanrem 20, Verdeggia e Pieve di Teco 10, Imperia 1.

Per le prossime ore la situazione non cambierà di molto e, viste le previsioni che annunciano piogge sia oggi, che domani, non sono esclusi frane e smottamenti.