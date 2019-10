Isolabona: aperte le iscrizioni al Corso di Karate Wado Ryu (difesa personale)

Proseguono le iscrizioni al Corso di Karate Wado Ryu (difesa personale) organizzato dall’Associazione ALTALMA.

"ALTALMA è un’Associazione Culturale con obiettivo lo sviluppo sostenibile sotto il profilo sociale, culturale e la promozione di attività sportive ed escursionistiche.

Le attività escursionistiche sono curate dai soci Davide Cassini e Patrizio Peduzzi, entrambi geologi.

Le lezioni di Karate Wado Ryu, per ragazze e ragazzi dai 6 anni in poi, sono tenute dagli Insegnanti Tecnici Francesco D’Adamo e Giuseppe Grimi presso la Palestra dell’ex Scuola Elementare di Isolabona in Via Roma 127 (lunedì e venerdì dalle ore 18.00 alle ore 19.20).

Fondamentale supporto per lo svolgimento delle attività è stato dato dai Comuni di Isolabona e di Castel Vittorio che si ringraziano per la fiducia accordata all’Associazione. L’organizzazione delle attività escursionistiche e di Karate sono svolte in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano (CSI) – Comitato di Imperia e con la Federazione Karate Italia (Presidente: Maestro Roberto De Luca e Vice Presidente: Maestro Vitaliano Morandi)".

Per info sulle attività escursionistiche e sui corsi di Karate consultare la pagina Facebook dell’Associazione: Altalma - Alleanza Territori Alpini e Marittimi.