Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di sabato 19 e domenica 20 ottobre in Riviera e Côte d'Azur

SABATO 19 OTTOBRE

SANREMO

9.00. ‘Royal Golf Challenge Sanremo 2019’: Gara di 2 giorni – 36 buche stableford con possibilità di giocare solo 18 buche il sabato oppure solo 18 buche la domenica. Circolo Golf degli Ulivi, anche domani (più info)



10.00-17.30. ‘CNA Day’: giornata intera di consulenza ed assistenza per favorire un primo approccio con chi non conosce ancora l’Associazione o per consolidare rapporti e collaborazioni già esistenti. Sede CNA in Via Escoffier, angolo Via Matteotti



10.00. Torneo giovanile di softball ‘Freesby Yup - memorial Fulvia Pavone’: otto squadre si sfidano sul diamante in località Pian di Poma. Anche domani



12.30-16.30. Tappa conclusiva del Campionato Euro-Mediterraneo con la partecipazione di oltre 200 atleti: percorso di regata in mare aperto di 6 km davanti alla Passeggiata Imperatrice, alle Spiagge ed al Casinò



15.00. Per le collaterali del ‘Tenco 2019’, Massimo Poggini presenta il libro ‘Massimo Riva vive! La vita rock dello storico chitarrista di Vasco’ + Alessandro Portelli presenta il libro ‘Note americane. Scritti sulla musica negli Stati Uniti’ + Julia De Florio e Alessio Lega hanno come protagonista il padre della canzone d’autore russa Okudžava + Sergio Sacchi e Marco Nereo Rotelli presentano il cd-book ‘Io credevo, Canzoni di Gianni Siviero’ + Mimmo Ferraro e David Riondino illustrano il progetto ‘Archivio della Memoria’ + Interventi musicali di Olden, Alessio Lega, David Riondino. Sede del Club Tenco, ex magazzini ferroviari (più info)



15.30-18.00. (RINVIATA AL 26 OTTOBRE) Apertura della Villa Romana della Foce, nota anche come Villa Matutia: sito archeologico con i resti di una dimora signorile di epoca romana e con annesso un complesso termale. Via S. Rocco lungo la pista ciclabile a ridosso del muro sud del Cimitero Monumentale della Foce



15.30. Seconda edizione di ‘Via Le Mani’: esibizione velica con la formula sprint al termine delle regate del Campionato del Mediterraneo 2019 nel bacino remiero antistante le spiagge del Morgana. Evento a cura dello Zonta Club Sanremo in collaborazione con la Canottieri Sanremo. Premiazione alle h 18 presso la Club House del Circolo Remiero

18.30. Per le collaterali del ‘Tenco 2019’: introduzioni allo spettacolo della sera a cura di Peppe Voltarelli & Alessandro D’Alessandro. Argomento dell’incontro ‘Le canzoni di Violeta Parra con Claudia Crabuzza’. Ex Chiesa di Santa Brigida alla ‘Pigna’ (più info)



20.30. ‘Swing & Lindy Bop’: quintetto musicale Riviera Hot Club con i ballerini Grove Walk interpretano i brani più ballabili e coinvolgenti dell’epopea Swing (cena + spettacolo 70 euro). Roof Garden del Casinò Municipale, prenotazione al tel. 0184 595266



21.00. Concerto dal titolo ‘San Donato: uomo, pastore e testimone della Pasqua’ con musiche di Davide Tepasso, accompagnate all’organo da Andrea Verrando, titolare del grand’organo della Cattedrale di Ventimiglia, ed alla tromba da Fabiano Cudiz, uno dei trombettisti più apprezzati e richiesti in Europa negli ultimi anni. Dirige l’autore. Solista: il basso Biagio Di Bello. Chiesa Parrocchiale di Verezzo

21.00. ‘Dove vola colomba bianca: terza e ultima serata della 43a edizione della Rassegna della Canzone D’Autore - Premio Tenco 2019. Si esibiscono: David Riondino, Roberto Brivio, Peppe Voltarelli, Mimmo Locasciulli, Simona Colonna, Franco Fabbri Premio Tenco operatore culturale 2019, Gianna Nannini Premio Tenco 2019. Presentano: Antonio Silva e Morgan. Teatro Ariston (più info)



23.00. Per ‘Season of Wonders’, evento ‘I live panta rei, non ti lascio da sola’: serata animata da Stefano Riva e Andreino Mazzia con una tracklist dance&disco. Victory Morgana Bay, info 0184 591620

IMPERIA



10.00-19.00. Apertura al pubblico del M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea di Imperia per il mese di ottobre, info 0183 287927 (h 10/13-16/19)

10.30. Per Aspettando il Centenario 2019, Lectio magistralis a cura di Livia Pomodoro dal titolo ‘Imperia: nella sua storia la visione del futuro per l'umanità’. In apertura, al pianoforte M° Luisa Repola. Sala Consiliare del Comune



15.30. Visita al Monastero di Santa Chiara di circa un’ora con inquadramento storico-artistico. Ingresso a offerta. Prenotazioni 339 2077479



16.30. Adunanza scientifica con intervento della professoressa Silvana Mazzoni Boriani, già docente di Lingua Tedesca, con presentazione video–album dal titolo ‘Taggia a ritroso nel tempo’. Sede della Sezione in Palazzo Guarnieri, Piazza Pagliari 4, nel centro storico (Parasio)

VENTIMIGLIA



8.30. Nell’ambito dela 110° anniversario della nascita della Fondazione Ernesto Chiappori, convegno ‘Dallo stato sociale allo stato del benessere. I mutamenti in corso nella percezione della sicurezza sociale’ rivolto ad operatori dei servizi socio sanitari territoriali e servizi residenziali. Sede della Fondazione, via del Ricovero 3, info 0184 229465

14.45. Nell’ambito dela 110° anniversario della nascita della Fondazione Ernesto Chiappori, visita guidata ai Giardini Hanbury ‘I colori dell'autunno’. Ritrovo presso la Fondazione



16.00. Concerto benefico di Elisabeth Nielsen, Giacomo Perotto e Ombeline Gasnier. Chiesa di Sant'Agostino, Via Cavour 57, ingresso a offerta libera



16.30. Conferenza corredata dalla proiezione delle immagini dei reperti archeologici pre e protostorici scoperti dal gruppo autonomo di ricerche Archeonervia nel corso della campagna di ricerche 2019. Relatore Andrea Eremita. Biblioteca Aprosiana di via Cavour, ingresso libero

20.00. Nell’ambito dela 110° anniversario della nascita della Fondazione Ernesto Chiappori, Cena a scopo benefico organizzata in collaborazione con i ristoratori di Ventimiglia e la Associazione Culturale ‘Le ragazze di Wilma e..’. Sede della Fondazione, via del Ricovero 3, info 0184 229465

VALLECROSIA



8.30-13.00. ‘L'Adolescenza é una cosa seria’: evento a cura dell'Associazione Italiana Famiglie ADHD Odv nell'ambito della Festa della Famiglia. Al centro dei lavori, le tematiche legate all'adolescenza, dando una chiave di lettura al mondo adolescenziale per stabilire i confini tra disagio e patologia. Teatro Don Bosco, in via Colonnello Aprosio 433 (più info)

BORDIGHERA

16.00. Inaugurazione dell’anno accademico 2019/20 dell’Unitrè intemelia (35° annivestario dell’Università della terza età) ( 35° anniversario) con prolusione tenuta dalla prof.ssa AnnaMaria Ceriolo Verrando sul tema ‘Amori, affari, costumi ai tempi del Maggiorasco, storie vere di donne e monache’. Museo Bicknell, via Romana



TAGGIA ARMA



15.00-19.00. Apertura straordinaria del Museo Nazionale dei Trasporti con materiale ferroviario storico in esposizione, fotografie storiche sulla ricostruzione della linea della Val Roja, proiezioni di diapositive e filmati sui treni che negli anni hanno percorso i binari del Col di Tenda + ‘castagnata autunnale’ offerta ai visitatori. Spazi espositivi del M.N.T., c/o Nuova Stazione FS di Taggia-Arma



17.00. Castagnata popolare + presentazione del libro di Renato Bergonzi ‘Storie di orti funerali e comunisti’. Presente l'autore intervistato da Alfredo Schiavi (partigiano). A cura dell'ARCI ‘Tunin Siffredi’. Casa del Popolo di Arma, via Cornice 4, ingresso libero

DIANO MARINA

9.30. 1a edizione dell'evento benefico denominato ‘Sfilabau’ con ospiti i cani del Canile di Imperia in cerca di nuova famiglia. Presenta Gianni Rossi. A cura della Lega Nazionale per la difesa del cane – Sezione di Imperia. Viale Kennedy

18.00. (RINVIATO AL 26 OTTOBRE) Per il 50° Anniversario della ‘Famia Dianese’, aperitivo offerto dal Presidente Roberto Sessa e da tutto il Direttivo + proiezione su maxischermo di immagini relative ad eventi realizzati. Serata con sottofondo musicale presentata da Gianni Rossi. Piazza del Comune

SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00-18.00 (rimandato a sabato 26 e domenica 27 ottobre) ‘Aspettando Halloween’: Percorso Itinerante ‘Alla Ricerca della Grotta Magica’ + concorso ‘La Maschera più Paurosa’ + dalle 12: Frittelle Zombie + dalle 17: Aperitivo della Strega. Frazione Pairola, anche domani (più info)

ENTROTERRA

DIANO CASTELLO



21.00. Per la rassegna teatrale dedicata alle compagnie amatoriali, gli ‘Amici del teatro di San Bartolomeo al mare’ presentano ‘Il piacere di essere onesti’. Teatro Concordia, ingresso gratuito ad offerta libera (più info)

PIEVE DI TECO

21.00. Per la rassegna ‘Ridere al Salvini’, Ruggero De I Timidi in 'Stand Up & Songs'. Direzione artistica di Eugenio Ripepi e Matteo Monforte (10 euro). Teatro Salvini, prenotazioni 328 3043741



PORNASSIO



13.00. Escursione crepuscolare ad annello del Lago Lao con le guide ambientali escursionistiche di Ponente Experience (10 euro). Ritrovo al Colle di Nava, info 338 7718703

FRANCIA

MONACO

11.00-24.00. Luna Park al Porto Hercule fino al 19 novembre (dalla domenica al giovedì h 11/23, venerdì e sabato e il 31 ottobre fino a mezzanotte, giovedì 18 novembre fino all'una del mattino)

20.00. 'Oktoberfest’ (14a edizione) al Café de Paris di Monte-Carlo, fino al 27 ottobre (più info)

20.30. Concerto di Carmelo Fede, tromba solista del teatro Bellini di Catania,

e Marco d'Avola, organista titolare della Cattedrale di Ragusa, in occasione del Festival In Tempore Organi. Musiche di Clarke, Haendel, Mouret, Morandi, Petrali, bellini, D’Avola. Chiesa Sainte Dévote (più info)

20.30. Commedia ‘La liste de mes envies’ (‘Le cose che non ho’) dal romanzo di Grégoire Delacourt. Théâtre des Muses (più info)





DOMENICA 20 OTTOBRE

SANREMO



8.45. XVI traversata remiera Sanremo – Montecarlo (Coastal Race 2019): regata a conclusione della XXXVIII edizione del Trofeo Aristide Vacchino 2019. Partenza dinnanzi ai Bagni Morgana ed arrivo alle ore 12.00 nella zona antistante il Casinò di Montecarlo



9.00. ‘Royal Golf Challenge Sanremo 2019’: Gara di 2 giorni – 36 buche stableford con possibilità di giocare solo 18 buche il sabato oppure solo 18 buche la domenica. Circolo Golf degli Ulivi (più info)



9.30. Torneo giovanile di softball ‘Freesby Yup - memorial Fulvia Pavone’: otto squadre si sfidano sul diamante in località Pian di Poma. Premiazione alle ore 17.30

16.00. ‘Ottobre di Pace 2019’: apertura della vetrina dei libri autori per la pace m collaborazione con la Biblioteca Civica F. Corradi accompagnata dalla proiezione in loop del docu-film ‘Una forza più potente’ su eventi e persone che hanno scritto la stona della pace. Forte di Santa Tecla (info)

17.00. ‘Ottobre di Pace 2019’: concerto ‘Conquensis Messe’ per Coro e Violoncello di Lamberto Curtoni con l’Ensemble vocale Il Concento (Claudio Pasceri Violoncello, Luca Franco Ferrari alla direzione. In collaboratone con Est Ovest Festival e Le Strade del Suono. Forte di Santa Tecla (più info)

17.00. Nell’ambito dei Festeggiamenti patronali, 9° concerto di San Romolo a cura del Circolo Ligustico e dell'Ass. Sanremo Lirica. Teatro dell’Opera del Casino Municipale (ingresso gratuito under 12)

IMPERIA

16.00-19.00. Apertura al pubblico del M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea di Imperia per il mese di ottobre, info 0183 287927

16.00-19.00. Per il ciclo di conferenze ‘Mobbing - Prevenzione e Tutela’ realizzato dall'Associazione No Mobbing Onlus di Imperia, conferenza con partecipazione di esperti del settore, quali gli Avvocati Antonella Micali e Giovanni Ziella, del Foro di Imperia, e la Psicologa Dott.ssa Valentina Pascale. la Sala Conferenze dell’Hotel Rossini, info 388 9987416

VENTIMIGLIA

9.30. ‘Simuve Bus’: servizio di trasporto gratuito che tocca i maggiori siti di interesse cittadini. Andata: partenza da largo Pertini (angolo via Cavour, h 9.30 -10.30 – 11.30 – 14.30 – 15.30 – 16.30). Tappe: Centro Storico, MAR Forte dell'Annunziata, Giardini Hanbury, Museo Balzi Rossi. Ritorno: partenza dalla Pineta dei Balzi Rossi (h 11 – 12 – 16 – 17 – 18 - 19. Tappe: Giardini Hanbury, MAR Forte dell'Annunziata, Centro Storico (tutte le domeniche, sino al 27 ottobre)

14.30. ‘Gli Acquedotti dell’Antica Albintimilium’: conferenza e visita guidata ad una porzione dell'acquedotto romano vicina alla città. Antinquarium di Nervia, corso Genova 134, info 348 9133647

15.30 & 16.30. Nell’ambito del 110° anniversario della nascita della Fondazione Ernesto Chiappori, concerto del ‘Coro Voci e Note sotto le stelle’ di Bordighera (h 15.30) + Santa Messa Al termine un rinfresco per festeggiare: Buon Compleanno (h 16.30). Sede della Fondazione, via del Ricovero 3, info 0184 229465

VALLECROSIA



9.00-15.00. Terzo convegno ‘Ex allievi-ex oratoriani Don Bosco’ alla presenza di Mons. A.M. Careggio che interviene sul tema ‘Il mio Don Bosco: passato, presente, futuro del carisma salesiano’. Oratorio dell’Istituto Don Bosco

TAGGIA ARMA



14.00-20.00. Festa della Castagna di Levà: musica con Dj M&M + animazione con giochi e intrattenimento per i giovani. Parcheggio Lentisco in via San Francesco

SANTO STEFANO AL MARE

9.00-19.00. Mercatino di artigianato, collezionismo, curiosità e non solo Piazze in centro paese (tutte le terze domeniche del mese)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00-17.00 (rimandato a sabato 26 e domenica 27 ottobre) ‘Aspettando Halloween’: Percorso Itinerante ‘Alla Ricerca della Grotta Magica’ + concorso ‘La Maschera più Paurosa’ + dalle 12: Frittelle Zombie + alle 14: Testimonianza ‘Il Linfoma di Hodking’. A seguire Asta delle Torte. Frazione Pairola (più info)

ENTROTERRA

CAMPOROSSO

12.00. ‘Per il nostro pianeta’, incontro sui temi: Il cambiamento climatico crea povertà, causa emigrazione forzata, ruba il futuro + La distruzione dell’Amazzonia e delle foreste sono attentati al Pianeta ed a tutti gli essere viventi + Le mafie e la corruzione creano povertà + Le guerre e la corsa agli armamenti sono morte delle persone e delle risorse naturali + Le disuguaglianze sociali distruggono l’oggi ed il futuro. Palatenda di località Bigauda

CIPRESSA



15.00-18.00. Workshop di Kokedama, l'antica arte giapponese dei ‘bonsai volanti’, tenuto dal floral designer David Zonta. Villa Biener Arte Contemporanea (più info)



PIETRABRUNA

12.30. Castagnata: polenta e rostelle (h 12.30) + dalle 14.30, Castagne e frittelle dolci e salate + bancarelle di prodotti tipici artigianali + intrattenimento musicale a cura dell’orchestra ‘Beatrice e Serena’. Frazione Boscomare

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti le domeniche di ottobre). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 0183 38489



PONTEDASSIO



12.30. ‘L'autunno in tavola’: polenta e cinghiale e altre sfiziose specialità (h 12.30) + il Judo in piazza con i ragazzi della palestra Ok Club (h 14) + Castagnata (h 14.30) + Musica folk e rock con il gruppo ‘La Premiata Banda’ (h 16). maxi gazebo e portici di Piazza Vittorio Emanuele II (la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo)



16.30. Incontro di preghiera e riflessione con la partecipazione del prof Diego Manetti, uno dei principali collaboratori di padre Livio di radio Maria, che terrà una catechesi dal tema ’La Croce rinnegata’. Chiesa parrocchiale



PORNASSIO



8.00. Escursione nell’anello della Val Pesio con le guide ambientali escursionistiche di Ponente Experience (10 euro). Ritrovo al Colle di Nava, info 338 7718703



8.30. Escursione ad anello su una delle cime più conosciute e frequentate del Monregalese: la vetta del Bric Mindino accompagnati dalla guida ambientale escursionistica A.I.G.A.E. Antonella Piccone di Ponentexperience (10 euro). Ritrovo a Colle di Nava, info 391 104 26 08



ROCCHETTA NERVINA



12.30. 4° Galà di Solidarietà organizzato dai volontari della Delegazione LILT di Bordighera. Quota di partecipazione 35 euro tutto compreso (ricco menù e tanta buona musica). Ristorante Rio del Mulino, info e prenotazioni 338 9519720



TRIORA



11.00 & 16.00. 'Giornata del Fotoamatore UIF’: esposizione di 175 stampe presentate in tre differenti mostre (h 11) + dalle 16, premiazione del 6° Concorso Fotografico Nazionale ‘Memorial Angelo Pavan’ con esposizione composta dai migliori scatti. A seguire rinfresco organizzato dall’Associazione Turistica Pro Triora. Centro Culturale Polivalente ' La Strega' (più info)



VALLEBONA



9.00. 34esima edizione della Festa d’autunno: s. Messa + ‘Marcia d’Autunno’: passeggiata di 10 km non competitiva sulle alture panoramiche circostanti con ritrovo dal centro ricreativo e sportivo Fabio Taggiasco + nel pomeriggio, pesca di beneficenza, musica, giochi per bambini ed adulti, tombolata, stima della toma, caldarroste, frutta



VASIA



9.00-15.00. 53esima Festa della castagna in frazione Pantasina (il programma a questo link)

FRANCIA

MONACO

11.00-23.00. Luna Park al Porto Hercule fino al 19 novembre (dalla domenica al giovedì h 11/23, venerdì e sabato e il 31 ottobre fino a mezzanotte, giovedì 18 novembre fino all'una del mattino)

20.00. 'Oktoberfest’ (14a edizione) al Café de Paris di Monte-Carlo, fino al 27 ottobre (più info)

16.30. Commedia ‘La liste de mes envies’ (‘Le cose che non ho’) dal romanzo di Grégoire Delacourt. Théâtre des Muses (più info)

18.00. In occasione della sua Grande Saison, concerto dell'Orchestra Filarmonica di Montecarlo diretta da Fuad Ibrahimov con Nikolaï Lugansky al pianoforte. In programma: Johannes Brahms e Modest Moussorgsky. Grimaldi Forum Monaco (più info)

18.30. Sportel Monaco 2019 (30a edizione): 4 giorni di sport, televisione e dei nuovi media (riservato agli operatori del settore). Grimaldi Forum (il programma a questo link)





