Da H&M al Molo 8.44 tre trend chiave per l’autunno

Ogni stagione regala capi speciali per rendere sempre impeccabile il proprio guardaroba. Da H&M al Molo 8.44 di Vado Ligure si possono trovare tre trend chiave per l’autunno.

Se cercate un look autunnale comodo e cool, acquistabili nel punto vendita all’interno del centro commerciale più grande della regione Liguria, si può abbinare i pullover in maglia con i jeans aggiungendo un tocco divertente grazie agli accessori.

Si possono trovare i pullover nelle diverse fantasie, squadrati in maglia, prodotti Conscious, con il collo a lupetto in maglia a coste, le spalle basse e le maniche lunghe. Realizzato con poliestere riciclato.

Con i quadri è impossibile sbagliare, si può rendere unico il proprio look scegliendo le gonne incrociate con fantasie a quadri abbinata a degli stivali al ginocchio. La gonna si può trovare aderente in morbido twill con lana nel colore blu scuro/beige a quadri. Incrocio davanti con bottone decorativo e bordo sfrangiato, la cerniera nascosta sul lato e la lunghezza che arriva al ginocchio.

Abito in beige scuro a quadri è corto in tessuto elasticizzato. Lo scollo è rotondo e le maniche sono lunghe con polsino in fondo. La vita è leggermente sciancrata con cucitura e la cerniera è nascosta sulla schiena.

Da non perdere per rimanere al caldo le felpe a maglia corta in morbido tessuto felpato con motivo davanti nei colori bianco e arancione. Le spalle sono basse e le maniche lunghe e leggermente ampie.

Immancabili le giacche in morbida finta pelliccia con le tasche laterali, il colletto e i bottoni automatici nascosti davanti. La giacca modello Conscious oversize è imbottita in tessuto di poliestere riciclato. Ha il cappuccio foderato con coulisse elasticizzata, la cerniera e la patta antivento con bottoni automatici davanti.