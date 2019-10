Sanremo: il Consiglio Comunale matuziano convocato per giovedì 24 ottobre

Il Consiglio comunale di Sanremo è convocato in adunanza ordinaria a Palazzo Bellevue per giovedì 24 ottobre 2019, in prima convocazione, con inizio dei lavori alle ore 17.30 ed eventuale prosecuzione dopo le 24. Tra gli altri punti la variazione al bilancio di previsione 2019-2021 per la realizzazione di nuovi locali scolastici presso Mercato Fiori di Valle Armea per il trasferimento degli alunni della Scuola Pascoli, l’approvazione della convenzione tra i comuni di Sanremo e Perinaldo per l’attuazione di progetti in adesione a bandi relativi ad investimenti per lo sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste