Imperia: riapertura di via Cascione ai veicoli, il PD "Auspichiamo e vigileremo che alle dichiarazioni di temporaneità della soluzione seguano anche i fatti"

"Auspichiamo, e vigileremo attentamente in merito, che alle dichiarazioni di temporaneità della soluzione seguano anche i fatti e che la ztl venga immediatamente ripristinata al termine dei lavori di galleria Gastaldi"



Spiegano dalla segreteria del PD di Imperia, in merito alla decisione assunta dall'amministrazione sulla riapertura al transito dei veicoli su via Cascione. "Nella serata di ieri abbiamo appreso che torneranno le auto e le moto nella parte alta di via Cascione dalle 7 alle 20 di ogni giorno lavorativo. Una scelta dettata dai lavori di galleria Gastaldi, dal conseguente traffico creato dalla rotatoria di Via Nizza coinvolgendo anche via Gavi e fino ad arrivare sin dopo al semaforo di corso Garibaldi, e dalla raccolta firme che nei giorni scorsi è pervenuta in Comune ad opera dei commercianti della parte bassa di Via Cascione" - spiegano dal PD.



"Siamo ben consapevoli che questa soluzione, aggiunta alla recente modifica della ztl del parasio non collima con la nostra visione della città di Imperia come progettato e messo in atto durante la passata Amministrazione cittadina. - concludono - Esprimiamo anche preoccupazione, come già fatto lo scorso 5 luglio a seguito dell'approvazione della delibera "viva Parasio", in merito alla pavimentazione presente nella parte alta di Via Cascione che vista la particolarità dei materiali utilizzati potrebbe subire notevoli danni a seguito di un flusso prolungato e costante di macchine e moto".