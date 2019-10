Sanremo: rinviata a sabato 26 l'apertura straordinaria della Villa Romana organizzata dal FAI

Dopo il successo ottenuto con le aperture dei mesi precedenti, ecco l'ultima apertura straordinaria del 2019 della Villa Romana di Sanremo.

Sabato 26 ottobre, dalle 15.30 alle 18, (l'evento era inizialmente in programma domani, ma è stato rinviato) alcuni volontari della Delegazione di Impera del FAI, Fondo Ambiente Italiano, accoglieranno i visitatori in questo importante sito archeologico che conserva i resti di una villa signorile di epoca romana fornita di impianto termale, villa costruita tra il I e il II secolo d.C. in riva al mare. Si trova in via San Rocco lungo la pista ciclabile a ridosso del muro sud del Cimitero Monumentale della Foce.

L'apertura con accoglienza della Villa è resa possibile dalla collaborazione tra Delegazione del FAI, Comune di Sanremo e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.