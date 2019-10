Sanremo: questa sera al Victory Morgana Bay terzo appuntamento con “Season of Wonderers”

Il terzo appuntamento conferma le aspettative degli organizzatori nel progetto “Season of Wonderers” 2019/2020, un viaggio tra cultura, spettacolo e divertimento allo stato puro, uniti, amalgamati si miscelano per creare un’esperienza unica nel suo genere. Stefano Riva e Andreino Mazzia, vi faranno ballare con una tracklist dance&disco.

Sabato il Victory Morgana Bay ospiterà “I live panta rei, non ti lascio da sola”, un progetto per garantire il ruolo della security nei locali notturni a sostegno delle donne vittime di molestia. A disposizione sempre in difesa delle donne.

Ogni mese tramite installazioni scenografiche, animazioni a tema e non solo, verranno rappresentate le sette meraviglie del nostro pianeta. Per il mese di ottobre è stato scelto il famigerato sito orientale di Petra in Giordania. Questo è solo il primo dei temi scelti, i successivi verranno comunicati all’ultimo momento per garantirvi un effetto “wow”, che vi lascerà senza parole, non appena varcherete la soglia del locale.