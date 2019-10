Sanremo: domenica a Santa Tecla la Conquensis Messe dell'Ensemble Vocale Il Concento

Domenica alle 17, nella sala conferenze del Forte di Santa Tecla, l’Ensemble Vocale Il Concento eseguirà per la prima volta in Italia la Conquensis Messe per Coro e Violoncello di Lamberto Curtoni, con Claudio Pasceri al violoncello e il coro diretto da Luca Franco Ferrari.

Nel 2014 il Festival de Musique de Conques - La Lumière du Roman commissionò a Lamberto Curtoni la composizione di una Messa. La commistione tra un linguaggio, quello liturgico, codificato da secoli e formalmente assai poco malleabile e quello di un giovane compositore di successo come Lamberto Curtoni, molto libero ed emozionalmente personale, può dare risultati molto interessanti.

Un coro a quattro voci ed un violoncello solista sono il materiale con cui lavora il musicista piacentino. Il risultato è di gioiosa e spontanea devozione, una forma di religiosità che non tende all’ austerità ed all’eccesso di rigore. Due vie apparentemente distanti confluiscono in una visione calibrata, dove la celebrazione del divino acquisisce, per usare la figura retorica dell’ossimoro, una leggerezza intensa.