Il Ristorante “Antichi Sapori” di Terzorio il 28 ottobre chiuderà per ferie. La riapertura è prevista per il 6 dicembre

Dal 28 ottobre lo staff del Ristorante “Antichi Sapori” di Terzorio si concederà una breve pausa di riposo, per poi riaprire il 6 dicembre. Sarà l'occasione giusta per svolgere una serie di piccoli interventi di restyling che riserveranno alla clientela piacevoli sorprese. L'obiettivo è quello di creare ambienti sempre più raccolti e confortevoli, ma anche un menù che andrà ancora di più a valorizzare i prodotti del territorio. Il locale si presta molto per l'organizzazione di eventi come battesimi e compleanni, comunioni e cresime, matrimoni e feste di laurea, grazie alle accoglienti sale all’interno e l'ampia veranda coperta e riscaldata all'esterno per il periodo invernale. Qualunque sia l'occasione, oltre ad essere coccolati dalla cucina dello chef, potrete chiedere un menu su misura con preparazioni a base di pesce o carne con ottime materie prime, scelte con attenzione in base alla stagione. Ottime anche le pizze e focacce preparate in modo tradizionale.

Il personale del Ristorante “Antichi Sapori” vi da appuntamento al 6 dicembre.

Per ulteriori informazioni chiamate al 3357847010 o visitate il sito internet all’indirizzo: www.antichisapori-terzorio.it.