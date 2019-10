Ventimiglia: scontro auto-scooter all'incrocio tra corso Genova e via Dante, ferita una donna (Foto)

Incidente questo pomeriggio a Ventimiglia all'incrocio tra corso Genova e via Dante Alighieri. Per cause ancora da accertare uno scooter condotto da una donna e che viaggiava in direzione Levante si è scontrato con un'auto che si stava immettendo sulla via principale. Il mezzo a due ruote è rimasto incastrato nel passaruota della vettura, mentre la donna è finita a terra procurandosi un trauma addominale.

Molto dolorante è stata soccorsa dal personale della Croce Rossa di Ventimiglia e trasportata in ospedale a Sanremo per le cure del caso. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi. Sul posto, oltre all'automedica del 118, anche i Carabinieri della stazione di Ventimiglia.