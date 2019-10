Trovato ad Albenga con marijuana e 23 grammi di cocaina pura: arrestato albanese residente a Imperia

Nell'ambito di un servizio di perlustrazione del territorio i Carabinieri di Albenga hanno fermato ieri sera in via Piave un'auto in via Piave con a bordo due albanesi di 44 e 34 anni, già noti alle Forze dell’Ordine per reati in materia di stupefacenti.





L’eccessivo nervosismo dei due e un repentino gesto assunto qualche istante prima all’interno dell’abitacolo non è sfuggito alla vista dei militari che hanno deciso di svolgere un controllo approfondito del veicolo. La perquisizione, poi estesa anche ai rispettivi domicili ad Albenga e Imperia, ha permesso di arrestare entrambi in flagranza di reato per detenzione di droga ai fini di spaccio.

I due pusher sono infatti stati trovati in possesso di 23 grammi di cocaina pura e alcune dosi di marijuana, oltre ad un centinaio di euro, ritenuti parte del denaro guadagnato sino a quel momento per la vendita dello stupefacente. I due uomini saranno processati stamattina per rito direttissimo.

L’attività antidroga dei Carabinieri ingauni è sempre più concentrata sui medi fornitori dello stupefacente che poi viene rivenduto dai piccoli spacciatori al dettaglio ai consumatori locali. La strategia consente di togliere dal “mercato” considerevoli quantitativi di droga con operazioni mirate o, come in questo caso, con il controllo di soggetti già conosciuti come spacciatori.