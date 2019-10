Imperia: Vigili del Fuoco in azione a Cantalupo, un divano ha preso fuoco in un appartamento

In serata incendio in un’abitazione di Cantalupo, frazione di Imperia. Durante la serata i Vigili del Fuoco sono stati chiamati ad intervenire in un appartamento dove ha preso fuoco un divano. Per fortuna i danni sembrano siano limitati ai soli oggetti, in quanto non si registrano persone ferite o intossicate. Al loro arrivo i pompieri hanno proceduto alla messa in sicurezza dell’appartamento, spegnendo le fiamme ed areando i locali invasi da una spessa coltre di fumo.