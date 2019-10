Imperia: causa incidente e scappa, ricerche in corso per trovare pirata della strada

Sono in corso le ricerche di un pirata della strada che in serata ha causato un incidente ad Imperia Porto Maurizio. Stando ad una prima ricostruzione la persona a bordo di un'auto in viale Matteotti ha dapprima tamponato un furgone e poi si è data alla fuga. In questa fase la vettura del fuggitivo ha colpito alcune auto in sosta. Al momento sono in corso gli accertamenti da parte della Polizia Municipale per risalire al responsabile.