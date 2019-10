Castellaro: devastante incendio in una casa di regione Poggio, indagano i Carabinieri (Foto)

Un'abitazione in regione Poggio a Castellaro è andata completamente distrutta da un devastante incendio divampato questa mattina per cause ancora da accertare.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco con l'ausilio del 'carro aria' per portare ossigeno a chi stava lavorando per spegnere le fiamme. Per diverso tempo il personale anti incendio non è potuto entrare nell'abitazione per via delle fiamme ancor alte.

Al momento non si sa ancora se all'interno ci fosse qualcuno. Sul posto anche i Carabinieri e un'ambulanza della Croce Rossa per soccorrere eventuali intossicati.

Seguiranno aggiornamenti.