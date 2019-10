Castellaro: drammatico incendio devasta una casa in regione Poggio, 60enne muore tra le fiamme (Foto e Video)

C'è un risvolto drammatico a seguito dell'incendio che questa mattina ha distrutto una casa in regione Poggio, a Castellaro. Come si temeva in un primo momento, all'interno dell'abitazione distrutta dalle fiamme è stato trovato il corpo di un uomo di circa 60 anni.





All'interno abitavano una donna e due uomini, uno dei quali gravemente malato a seguito di un ictus. Ed è proprio lui la vittima del drammatico rogo di questa mattina.

Sul posto si sono subito precipitati i Vigili del Fuoco con diversi mezzi, oltre alla Croce Rossa, all'automedica del 118 e ai Carabinieri. Sin da subito si temeva il peggio per le sorti dell'uomo che, poi, è stato trovato privo di vita in casa. Presente anche il sindaco Giuseppe Galatà.



Sul caso stanno indagando ora i Carabinieri insieme al Nucleo Investigativo Anti Incendio Territoriale dei Vigili del Fuoco. Rimangono da chiarire quali possano essere state la cause del rogo e da dove possa aver avuto origine. Grande paura ed apprensione per le numerose famiglie residenti in questa zona collinare. Le operazioni di spegnimento delle fiamme e di soccorso hanno reso necessario l'interruzione al traffico lungo la via.