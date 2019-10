Ventimiglia: prima giornata della lettura alla Scuola Primaria di Nervia

Si è svolta ieri, con grande partecipazione ed entusiasmo, la Prima giornata dei Topotipi da Biblioteca, della Scuola Primaria di Nervia (Istituto comprensivo 2 'Cavour' di Ventimiglia).



"L’iniziativa - spiegano dalla scuola - ha fatto da apripista alle attività progettate nell’ambito del Progetto nazionale #io leggo perché, che coinvolgeranno l’intero plesso durante tutta la prossima settimana. Anche quest’anno la scuola di Nervia ha infatti aderito alla settimana di promozione della lettura, che si terrà dal 19 al 27 ottobre, gemellandosi con le Librerie Pellegrino di Vallecrosia, Mondadori e Logoteca di Ventimiglia. La giornata ha visto i bambini protagonisti in mattinata di un incontro-intervista con le scrittrici locali Dania De Luca e Vittoria Guglielmi. Molte le domande e le curiosità emerse da una platea attenta, che ha interagito con le scrittrici su lettura, fantasia, creatività e sulla potenza evocativa della parola scritta. Nel pomeriggio, bambini e genitori hanno assistito, nel cortile della scuola, ad una lettura animata del libraio Luca Pellegrino e ad una illustrazione del Progetto nazionale e delle motivazioni che lo sostengono. La giornata si è poi conclusa con un rinfresco, gentilmente offerto ai bambini dai genitori e organizzato dalle rappresentanti di classe. A queste iniziative faranno seguito le visite in libreria, programmate per la settimana prossima, nelle quali i bambini saranno nuovamente protagonisti, tra canti, filastrocche e slogan e si faranno promotori in prima persona del libro e del piacere di leggere".