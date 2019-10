Sanremo: questa mattina, grande castagnata per i bambini dell'infanzia di Poggio

Questa mattina con la collaborazione di nonni e genitori si è svolta nello spazio adiacente il cortile della scuola dell'infanzia di Poggio, una super castagnata.

"Attraverso il progetto ‘natura’ - spiegano le insegnanti -, che ci accompagnerà per il corso dell'anno scolastico, vogliamo sensibilizzare e avvicinare i bambini al rispetto della natura e ad apprezzare ciò che essa ci dona. Nei giorni scorsi ci siamo recati nella pineta di Poggio a raccogliere pigne e legnetti che oggi abbiamo utilizzato per cuocere le caldarroste. È stata un'occasione di festa e di aggregazione non solo per le emozioni ma anche molto gradita per il nostro palato. Ringraziamo tutti coloro che si sono resi disponibili per la buona riuscita della festa”.