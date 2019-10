Lotta all'alta velocità sulle strade di Taggia: ultimato il nuovo passaggio pedonale rialzato, ora partiranno i 10 dossi

E' stato ultimato l'ultimo passaggio pedonale rialzato a Taggia, il decimo. E' stato posizionato in via San Francesco all'ingresso di Levà, in prossimità della Farmacia Del Torto, a pochi metri dalla rotonda delle olive.

Taggia è uno dei comuni che ha il maggior numero di passaggi pedonali rialzati dislocati su tutto il territorio comunale. Ognuno di essi ha un costo considerevole ma dal Comune confermano che nei punti dove sono stati collocati è stato riscontrato un miglioramento sensibile in termini di prevenzione per la sicurezza dei pedoni. L'uso di questi strumenti e la loro collocazione in punti strategici, rientra in un'attività di studio portata avanti in questi anni da Espedito Longobardi, assessore alla sicurezza del territorio e Polizia Locale, insieme al comandante della Polizia Locale, Enrico Borgoglio.

Il nuovo rallentatore è stato annunciato nei giorni scorsi come la prima di una serie di nuove misure necessarie per rallentare i sempre troppi veicoli che su alcune strade procedono a velocità oltre i limiti di legge. Infatti a stretto giro partirà anche la realizzazione di ben 10 dossi che serviranno a rallentare i mezzi in transito. Saranno collocati su tutto il territorio comunale: via Levà, via Colombo, via Marco Polo, nei pressi della bocciofila taggese, vicino alla piscina, in via Beglini, sulla strada che conduce alla pista ciclabile fluviale, in via Periane, via Cornice e via Nuvoloni.



Per il passaggio pedonale rialzato nuovo e per i dossi il comune spenderà 14.030,92 euro. Interventi voluti dall'amministrazione comunale ma richiesti dalla popolazione primo indicatore delle strade considerate sensibili. Per il 2019 gli interventi in questo ambito sembrano essere terminati, non sono previsti nuovi ulteriori rallentatori.